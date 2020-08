Zimmer-Innung begrüßt Gesellen

Freisprechung der Junggesellen 2020 des heimischen Zimmerer-Handwerks (v.l.): Marvin Jenny, Maximilian Bühner, Marvin Heisiph, Christian Schneider, Max Spomer, Obermeister Christopher Rinn und Ehrenobermeister Peter Buß, der für 40 Jahre Meisterschaft mit dem silbernen Meisterbrief ausgezeichnet wurde. Foto: Ewert

Kreis Giessen (wf). Sechs junge Männer haben die Sommer-Gesellenprüfung im heimischen Zimmerer-Handwerk bestanden. Die Corona-bedingt abgespeckte kleine Feier in der Ratsstube "Edelweiß" in Steinbach wurde von der Zimmerer-Innung Gießen ausgerichtet.

Die Ausbildungssituation im Zimmerer-Handwerk in Stadt und Kreis Gießen darf als "entspannt" bezeichnet werden, was beileibe nicht auf alle handwerklichen Bereiche zutrifft. Das Zimmerer-Handwerk ist zwar zahlenmäßig längst nicht das größte im Kreis, übt aber seit Jahrzehnten beständige Anziehungskraft auf junge Männer, deutlich seltener auch auf junge Frauen aus, sodass sich dieses Gewerk in Sachen Zukunftssicherung durch die Ausbildung weniger Sorge machen muss als andere.

Das bestätigten auch die Vertreter der Berufsschule. So haben an der Theodor-Litt-Schule 49 Zimmerer-Lehrlinge soeben ihr zweites Ausbildungsjahr begonnen. Das sind so viele wie an keiner der anderen fünf hessischen Berufsschulen, an denen das Zimmerer-Handwerk gelernt und gelehrt wird. Geschäftsführer Björn Hendrischke bescheinigte der Zimmerer-Innung Gießen "traditionell sehr gute Ausbildungsleistungen".

Gesellen, Meister und Vorstandsmitglieder erschienen selbstredend zur Freisprechungsfeier in ihrer schwarz-weißen Berufs-Kluft. "Das ist immer ein schönes Bild", meinte Hendrischke, der es persönlich für wichtig hält, trotz Corona die Gesellenbriefe nach bestandener Prüfung persönlich zu überreichen. "Per Video und digital ist das sicher auch möglich und auch okay, es im persönlichen Gegenüber zu tun, ist aber besser."

Die erfolgreichen Junggesellen sind: Marvin Jenny (Gießen, Ausbildungsbetrieb Wilhelm Rinn XI., Heuchelheim) als Innungsbester, Maximilian Bühner (Hungen, Firma Weil, Hungen), Marvin Heisiph (Fernwald, Firma Arnold, Fernwald), Christian Schneider (Laubach, Firma Bosold, Laubach), Max Spomer (Reiskirchen, Firma Michael Appel, Pohlheim) und Peter Büber (Pohlheim, Firma Ußner, Rabenau).

Als "das älteste Handwerk" hätten die Zimmerer das Aussehen fast aller durch Menschenhand entstandenen Gebäude geprägt, betonte Innungs-Obermeister Christopher Rinn. Ohne Computer, CNC-gesteuerte Maschinen, Mail und Internet gehe heute "schon vieles nicht mehr". Um so beeindruckender seien die Konstruktionen, die die Vorfahren ohne die heutigen Hilfsmittel errichtet haben.

Rinn zeichnete im Namen der Handwerkskammer Wiesbaden Ehrenobermeister Peter Buß aus Ettingshausen mit dem silbernen Meisterbrief aus, da Buß seinen Meistertitel vor 40 Jahren erworben hat. Den goldenen Meisterbrief für 50 Jahre Meisterschaft erhielt Karl Arnold aus Steinbach, der ebenfalls Ehrenobermeister der Innung ist.