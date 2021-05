Zoll kontrolliert bei DHL

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red/vb). Mitarbeiter des Hauptzollamtes Gießen haben in dieser Woche in Mittel- und Nordhessen Paketdienstleister überprüft. Bei DHL in Langgöns ergaben sich nach Angaben von Zoll-Pressesprecher Michael Bender fünf Verdachtsfälle. In vier Fällen gebe es Hinweise, dass ausländische Arbeiter nicht über die erforderlichen Arbeitsgenehmigungen verfügen. In einem Fall werde eine mögliche Scheinselbstständigkeit geprüft. Die betroffenen Personen seien keine Mitarbeiter von DHL, sondern von anderen Firmen gewesen. Bei DHL habe es keine Hinweise auf Leiharbeiter gegeben, berichtete Bender. Bei den Kontrollen wurden Fahrer, Kommissionierer und andere Beschäftigte überprüft. Bender betonte, dass DHL den Standort verbessert. Diesen Eindruck habe der Zoll gewonnen.