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Dienstag, 07.07.2020 - 06:20
3 min

Zu Gast bei Thorsten Geier und seinen Schildkröten in Fellingshausen

40 gepanzerte Tiere leben im Garten und im Gewächshaus. Dabei sind die Schildkröten nicht nur das Hobby von Thorsten Geier, sondern auch sein Beruf - und ein Stück Artenschutz.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Der Senior der Gruppe heißt Kröti und hat mindestens 60 Jahre auf dem Panzer. Fotos: Heiland

Der Senior der Gruppe heißt Kröti und hat mindestens 60 Jahre auf dem Panzer. Fotos: Heiland

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Fotos
Der Senior der Gruppe heißt Kröti und hat mindestens 60 Jahre auf dem Panzer. Fotos: Heiland

Der Senior der Gruppe heißt Kröti und hat mindestens 60 Jahre auf dem Panzer. Fotos: Heiland

Thorsten Geier

Thorsten Geier

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