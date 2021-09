Zu schnell auf den Autobahnen unterwegs

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Unter Federführung der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste fanden am Dienstag eine Vielzahl Verkehrskontrollen im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Mittelhessen statt. Dabei überwachten die Schutzleute, die von Kollegen der hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt wurden, insbesondere die Geschwindigkeit. An den Kontrollstellen an der A 45 in Fahrtrichtung Hanau, Höhe Rastplatz Schlierberg (Lahn-Dill-Kreis) sowie auf der A 485 Richtung Butzbach, Höhe Anschlussstelle Langgöns, ahndeten die Polizeibeamten zwischen 8 und 16 Uhr 222 Ordnungswidrigkeiten. Dabei ging es überwiegend um Geschwindigkeitsüberschreitungen. Einem bei Langgöns gestoppten Autofahrer war bereits 2017 die Fahrerlaubnis entzogen worden, dennoch setzte er sich hinters Steuer. Hier untersagten die Schutzleute die Weiterfahrt und schrieben eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.