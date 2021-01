Zu viele Termine im Impfzentrum in Heuchelheim vergeben

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Am Donnerstag herrschte im Impfzentrum des Landkreises Gießen in Heuchelheim mehr Andrang als am Dienstag bei der Eröffnung. Vor dem Haupteingang bildeten sich Schlangen, ebenso im Obergeschoss des Roller-Marktes vor den Anmeldungen. Außerdem waren kurz vor 10 Uhr scheinbar alle Parkplätze belegt, da sich auf der Zufahrtsstraße ein Stau entwickelt hatte. Am Nachmittag hat der Landkreis dazu eine Erklärung geliefert: Eine Termin-Überbuchung sorgte für längere Wartezeiten. Das Problem wird auch am heutigen Freitag auftreten.

Für das Impfzentrum sei es für Donnerstag und Freitag zu einer Mehrfachvergabe von Terminen gekommen, heißt es in der Pressemitteilung. Ursache sei ein technischer Fehler bei der Online-Terminvergabe über die zentralen Plattformen des Landes, auf die der Landkreis als Betreiber des Zentrums keinen Einfluss hat.

Durch die Mehrfachvergabe seien Termine an über 150 Personen mehr vergeben worden als Zeitfenster vorgesehen waren. Es sei ausreichend Impfstoff vorhanden, um diese Impfungen vornehmen zu können. Das Impfzentrum habe sehr schnell reagiert und weitere Anmeldungen geöffnet sowie die Arzt-Kapazitäten erhöht.

Auf keinen Fall möchte der Landkreis Personen abweisen und bittet deswegen um Verständnis für eventuell um bis zu 30 Minuten verlängerte Wartezeit.