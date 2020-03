Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Außenstelle der Zulassungsbehörde in Laubach ist ab Montag, 30. März, bis auf Weiteres nicht besetzt. Während der Coronakrise werden dort keine Dienstleistungen mehr angeboten. Dies hat der Landkreis mitgeteilt. Bürger können sich an die Zulassungsdienste Damm und Burbach am Standort der Zulassungsstelle Gießen wenden. Wie lange in dieser Form verfahren werden muss, ist noch nicht absehbar.