Zulassungsstelle und Ausländeramt öffnen wieder

KREIS GIESSEN - (red). Die Kreisverwaltung öffnet in den kommenden Wochen schrittweise für den eingeschränkten Publikumsverkehr. „Um unsere Mitarbeiter, aber auch unsere Kunden wirksam vor einer Infektionsgefahr zu schützen, haben wir Vorkehrungen getroffen“, erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. „Teil dieser neuen Normalität sind beispielsweise Desinfektionsmittelspender, Abstandsmarkierungen und eine Maskenpflicht für Besucher.“

Entsprechend der Allgemeinverfügung des Landkreises darf der Kundenbereich nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden. Damit wird ein Vergleich zu Banken, Sparkassen und Poststellen gezogen, wo erhöhter persönlicher Kontakt zu Bürgern besteht. Von der Maskenpflicht sind die Verwaltungsmitarbeiter ausgenommen, soweit andere Schutzvorkehrungen wie Trennwände getroffen wurden.

„Zudem bitten wir um Verständnis, dass unsere Dienstleistungen nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich sein werden“, betont die Landrätin. „Damit sollen Wartezeiten vermieden und die Aufenthaltsdauer auf ein Minimum reduziert werden.“ Die Zeiträume für Termine innerhalb der Abteilungen wurden erheblich erweitert. Abteilungen, die in der kommenden Woche noch nicht öffnen, stehen weiterhin telefonisch zur Verfügung. Alle Erreichbarkeiten stehen unter www.lkgi.de/gesundheit-und-soziales/3102-kreisverwaltung-ab-18-maerz-bis-auf-wenige-ausnahmen-fuer-den-publikumsverkehr-geschlossen.

Ab 25. Mai öffnen die Zulassungs- und Führerscheinstelle in Gießen sowie die Zulassungsstelle in Laubach. Termine können im Online-Kalender unter www.lkgi.de/verkehr-sicherheit-und-ordnung/kfz-zulassungen/terminreservierung gebucht werden. Für die Führerscheinstelle in Gießen können Termine montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags zwischen 8 und 14 Uhr telefonisch unter 0641/9390-2292 reserviert werden. Die Terminbestätigungen müssen immer ausgedruckt oder auf dem Handy am Eingang vorgezeigt werden.

Ebenfalls ab kommender Woche beginnt die Ausländerbehörde mit der Öffnung. Termine können montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags zwischen 8 und 14 Uhr unter 0641/9390-3515 oder per E-Mail an auslaenderbehoerde@lkgi.de vereinbart werden. Bereits vergebene Termine ab 25. Mai bleiben bestehen und müssen nicht erneut vereinbart werden, heißt es zum Schluss der Pressemitteilung.