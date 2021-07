Zum 13. Mal Nummer eins in Deutschland und eine Goldene dazu

Jetzt teilen:

Eigentlich gilt die 13 als Unglückszahl, doch für die Amigos ist sie ein weiterer erfolgreicher Meilenstein ihrer unglaublichen Karriere: Zum 13. Mal erobert das erfolgreichste Schlagerduo Europas mit seinem aktuellen Album "Freiheit" Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts und steigt damit in dieser Woche vor den Rolling Stones ein. In ihrer Nummer-1-Chartbilanz in Deutschland ziehen sie damit mit Künstlern wie Herbert Grönemeyer und James Last gleich. Einzig Peter Maffay hat mit 19 Nummer-1-Platzierungen häufiger die deutsche Verkaufs-Hitparade angeführt. Und on top werden die Ausnahmekünstler für ihr 2020 erschienenes Album "Tausend Träume" mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. "Ohne unsere Fans wäre das alles nicht möglich, denn sie haben uns auch in einer Zeit ohne Konzerte und persönlichen Begegnungen immer die Treue gehalten", zeigen sich Karl-Heinz und Bernd Ulrich dankbar. (ee)/Foto: Wißner