Zumeist einsichtige Bürger im Landkreis

KREIS GIESSEN - (red). Auf viele einsichtige Bürgerinnen und Bürger traf die Polizei im Landkreis und der Stadt Gießen am vergangenen „langen“ Wochenende.

Von Freitag bis Montag stellten die Ordnungshüter laut einer Pressemitteilung mehrere Verstöße gegen das Annäherungsverbot in Sachen Corona fest. In fast allen Ansprachen hätten sich die Personen jedoch einsichtig gezeigt. Nur in ganz wenigen Ausnahmen hätten Bußgeldverfahren eingeleitet werden müssen. Am Samstag hatten sich etwa 40 Personen im Bereich des alten Steinbruchs in Langgöns-Oberkleen aufgehalten. Die Personen entfernten sich wenig später.

Zweiergruppen

Polizeikontrollen gab es über die Feiertage auch entlang der Strecke der B 276 bei Laubach. Ein sehr großer Teil der Biker war dort in Zweiergruppen unterwegs. Auch hier zeigten sich alle Motorradfahrer, die von Beamten hinsichtlich des Kontaktverbotes angesprochen wurden, einsichtig. Insgesamt gesehen sei es für die Gießener Ordnungshüter ein ruhiges Wochenende gewesen.