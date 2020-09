Zur Aktion "Blitz für Kids" gelbe Karten in Pohlheim gezeigt

Jetzt teilen:

POHLHEIMGrüne und gelbe Karten gab es für Autofahrer in Pohlheim. Die Kinder der Limesschule verteilten sie anlässlich der Aktion "Blitz für Kids" gemeinsam mit Polizisten.

Zahlreiche Autos fahren am Freitagmorgen auf das Gelände der Pohlheimer Feuerwehr und werden dort von den Schülern im Empfang genommen.

Ein Stück weiter vorne, in der 50er Zone der Friedrich-Ebert-Straße, messen Polizisten die Geschwindigkeit der Fahrzeuge und winken sie dann herraus. Der Fußgängerübergang hier ist für viele Kinder ein Teil des täglichen Schulwegs, gerade deshalb soll das Bewusstsein der Autofahrer dafür geschärft werden, dass ihre Geschwindigkeit hier über Leben und Tod entscheiden kann.

Wer zu schnell fährt, erhält hier aber keine Strafe, sondern nur eine gelbe Karte und Tadel von den Kindern - wer alles richtig gemacht und die 50 km/h nicht überschritten hat bekommt eine grüne Karte. Damit die Abstände eingehalten werden, können die Kinder die Karten dieses Mal nicht selbst überreichen, das übernimmt einer der Polizisten, dafür gibt es aber Applaus und Lob von den Schülern, wenn der Fahrer sich korrekt verhalten hat. "Danke" steht groß auf den grünen Karten, die auch 58 von den insgesamt 92 angehalten Fahrzeugführern erhalten haben, 34 bekamen folglich eine gelbe Karte für zu schnelles Fahren oder Mängel am Auto. Auf den Rückseiten beider Karten wird an die Vorbildfunktion der Erwachsenen erinnert und dargestellt wie sich der Anhalteweg bei erhöhter Geschwindigkeit drastisch verlängert.

Die meisten Fahrer reagieren zunächst etwas überrascht, wenn sie plötzlich nicht nur einem Polizisten, sondern auch einer Schulklasse gegenüberstehen, freuen sich aber dann, wenn sie einen Applaus bekommen oder entschuldigen sich bei den Kindern, wenn sie zu schnell unterwegs waren. Die Polizisten vor Ort berichten, dass die Fahrer bei der Aktion eigentlich immer positiv reagieren. Mit der Ermahnung durch die Kinder soll auch ein nachhaltigerer Denkprozess bei den Fahrern angestoßen werden, als ihn Bußgelder bewirken können. Zugleich demonstrieren die anwesenden Polizisten den Schülern einige andere wichtige Verkehrsregeln in der Praxis, so lassen sich die Beamten beispielsweise den Erste-Hilfe-Kasten zeigen oder sprechen die Fahrer auf Schäden am Auto an.

Bei den Kindern kommt das ganze sehr gut an, sie haben sichtlich Spaß daran, so nah bei den Kontrollen dabei zu sein und die Fahrer auf ihr Verhalten hinzuweisen. Vor Ort waren auch Vertreter des ADAC, Polizeivizepräsident Peter Kreuter und Bürgermeister Udo Schöffmann.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Aktion "Schule beginnt" gemeinsam mit dem ADAC statt, im Zuge dessen werden im Landkreis zahlreiche weitere Maßnahmen wie Schulwegsicherungen, Kontrollen oder Informationselternabende durchgeführt.

So wurde zum Beispiel am vergangenen Dienstag vermehrt vor den Schulen in Watzenborn kontrolliert.