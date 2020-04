Zuverlässig, offen, kenntnisreich

Martin Rößler

KREIS GIESSEN - (red). „Die Lebensumstände vor Ort mitzugestalten. Erst recht in meiner Heimat Gießen, zuhause. Dafür bin ich dankbar“, sagt Martin Rößler, Vizepräsident des Regierungspräsidiums, angesichts seines Dienstjubiläums. „Und eines muss ich feststellen: Die Zeit verging wie im Fluge“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Reiskirchener arbeitet seit einem Vierteljahrhundert im Öffentlichen Dienst. Zu diesem Anlass überreichte Regierungspräsident (RP) Dr. Christoph Ullrich seinem Stellvertreter die Jubiläumsurkunde.

Nach dem Abitur und Wehrdienst studierte Rößler Rechtswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Nach dem zweiten Staatsexamen zog es ihn zunächst in die Privatwirtschaft. Ab 2003 war Rößler zwei Jahre lang Pressesprecher des Justiz- und Innenministers in Thüringen. Ab 2005 war er dann als Richter in den Bereichen der Verwaltungs- und der Sozialgerichtsbarkeit tätig.

Nach insgesamt fünf Jahren außerhalb Hessens kehrte der Reiskirchener nach Hessen zurück und machte sich im Innenministerium einen Namen als Verwaltungsfachmann. Martin Rößler war als Referatsleiter in der Rechtsabteilung tätig und für den Bereich Versammlungs- und Vereinsrecht sowie für den Verfassungsschutz verantwortlich. Zwischenzeitlich fungierte Rößler unter anderem als Leiter des Personalreferats im Landespolizeipräsidium.

2017 wurde er zum Regierungsvizepräsidenten und Leiter der Zentralabteilung ernannt. Als solcher ist Rößler der ständige Vertreter des Regierungspräsidenten und Vorgesetzter aller Bediensteten. Innerhalb der Behörde ist er vor allem verantwortlich für die Organisation und den einwandfreien Geschäftsablauf sowie für die Personalangelegenheiten der Bediensteten.

„Es bereitet mir täglich Freude, das Haus operativ zu lenken und die Abläufe zu steuern“, sagt der Jubilar. „Egal, wo ich war: Ziel war immer, meine Arbeit gut zu machen. Ich bin froh und dankbar, für Hessen und seine Bürger arbeiten zu dürfen.“

„Wir haben Martin Rößler als äußerst zuverlässigen und offenen Menschen kennengelernt. Mit seiner ausgleichenden Art und seiner enormen Fachkenntnis setzt er sich auf allen Ebenen für die Behörde ein“, sagte RP Ullrich.

Foto: RP Gießen