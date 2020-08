Zuwachs für Nabu-Herde in Grünberg

Für die beiden neuen Jungschafe (r.) heißt es, sich am Futtertrog gegen die Älteren durchzusetzen. Foto: Zylla

QUECKBORN - Grünberg. Wilhelm Zoll und Lother Peter vom Nabu Grünberg sind sehr zufrieden. Ihre Schafe eignen sich als effektive und umweltfreundliche Landschaftspfleger für die Stadt Grünberg und seine schützenswerten Wiesen. Nun bekam eine der beiden Nabu-Herden Verstärkung - diesmal von zwei so nützlichen wie niedlichen Shropshire-Lämmern.

Bei extrem sommerlichen Temperaturen von 32 Grad lassen es die ohnehin schon sehr relaxten Schafe des Nabu Grünberg an diesem Tag sehr ruhig angehen. Im Schatten einer sehr alten Kulturbirne, auf einer Wiese mit weiteren sehr alten Obstbäumen, haben die Shropshire Schafe des Grünberger Nabu ihr Gehege. Vor Kurzem bekamen die drei Wollknäule sogar Zuwachs von zwei weiteren Lämmern eines Züchters aus Alten-Buseck. "Die beiden sind englische Schafe. Das besondere an ihnen ist, dass sie die Rinde und Äste von Bäumen nicht anfressen", erläuterte Vorstandsmitglied Lothar Peter. Das freut natürlich vor allem die Bäume auf dem Einsatzort der Schäfchen, den städtischen Obstwiesen in Queckborn. Die Nutztiere sollen bis zu ihrem natürlichen Lebensende Angestellte der Stadt Grünberg bleiben. Wer aktuell der Boss in der Herde ist, müssen die Tiere aber noch unter sich ausmachen, erzählte Wilhelm Zoll, der Vorsitzende des lokalen Nabu. Der Leithammel der Herde ist vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Nun gibt es hin und wieder Kämpfe um die Rangordnung. Doch das ist eben normaler Schafalltag. Die neuen Jungtiere wurden jedenfalls gut aufgenommen von der Herde. An diesem Tag zogen sie es aber vor, sich - in gewohnter Zweisamkeit - ein schattiges Plätzchen ohne die älteren Mitglieder der Gemeinschaft zu suchen. Ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen die Kleinen wohl noch. Zwei Obstwiesen, wie auch die "Kirschwiese", befinden sich nicht unweit von Wilhelm Zolls trautem Heim in Queckborn. Hier pflegt er zusammen mit seiner Frau die Shropshire-Schafe. Lothar Peter kümmert sich vor allem um eine andere Herde, die aktuell bei Göbelnrod weidet. Sie besteht hingegen aus neun Rhönschafen. Auch ihre Bestimmung ist es, Grundstücke möglichst naturnah zu mähen.

Die Vorteile bei den tierischen Helfern für Mutter Natur liegen auf der Hand: Schafe brauchen weder Strom noch Benzin, erzeugen also keine Motorabgase, arbeiten relativ selbstständig, sie sind keine Bedrohung für Insekten und Vögel, verursachen keinen Lärm, fügen sich also in die ländliche Idylle ein und haben nebenbei unerwünschte Pflanzen auf dem Speiseplan. Große Maschinen der Landwirtschaft hätten da bei ihrer heutigen Größe ihre Probleme überall hinzukommen. "Würden unsere Schafe hier nicht grasen, würden die Flächen wohl einfach verwildern", merkte Zoll an, denn diese Aufgabe würde sonst niemand mehr übernehmen wollen. Er erklärte auch, warum diese Grundstücke mit seinem Pflanzenreichtum so ökologisch wertvoll sind: "Für Bienen und andere Insekten ist dieser Magerrasen ein wahres Paradies." Gerade beim derzeitigen Insektensterben, das in aller Munde ist, ein wichtiger Aspekt. Schafe gehen mit den Wiesen sehr schonend in ihrer Funktion als Rasenmäher um und produzieren mit ihrem Dung sogar einen wertvollen Naturdünger, der an anderen Stellen, etwa im häuslichen Garten oder der Landwirtschaft, genutzt werden kann. Mit der Wolle hingegen kann der Nabu dieser Tage - und schon gar nicht bei der Größe der beiden Herden - kaum Geld verdienen, verrät Wilhelm Zoll. "Bei der Wolle kann man überhaupt noch froh sein, wenn man dafür Abnehmer findet." Doch auch heute gibt es noch ein paar Menschen, die sie verarbeiten wollen, ergänzt Lothar Peter: "Das ist zwar sehr viel Arbeit, aber manche machen daraus noch Socken oder auch Bettdecken."

Für die ehrenamtliche Aufgabe der beiden, nämlich alleine die Schafherden zu pflegen, sollen zwischen 500 und 600 Stunden im Jahr ihrer Freizeit draufgehen. Hinzu kommen aber auch noch etliche weitere Stunden für die Landschaftspflege mit den anderen Nabu-Mitgliedern, wie etwa das Schneiden von wild wuchernden Hecken, die ansonsten alle anderen Pflanzen überschatten und verdrängen würden. Doch gerade die Arbeit mit den gutmütigen Schafen, da sind sich die beiden Nabu-Männer einig, bedeutet für sie vor allem Entspannung und Entschleunigung. Eben genau das, was die Tiere mit ihrer Gegenwart ausstrahlen, wenn sie genüsslich auf der Weide ihr Gras schmatzen.