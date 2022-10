Zwei Freunde in Gießen entführt und ausgeraubt

Die Polizei ermittelt sucht nun nach Zeugen. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

GIESSEN - Ein Ablauf wie in einem Film: Nach einem Raub und einer Freiheitsberaubung fahndet Gießens Polizei nach den Tätern und bittet die Bevölkerung um ihre Hilfe.

Nach Angaben eines Polizeisprechers hat sich Folgendes zugetragen: Ein 27-Jähriger und ein Freund stiegen am Samstag, 8. Oktober, gegen 13.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Rödgener Straße in ein Auto ein, nachdem der 27-Jährige auf einer Webseite Tapezierdienste angeboten und für diesen Tag ein Termin vereinbart hatte. In dem Wagen befanden sich der mutmaßliche Auftraggeber und ein weiterer Mann.

Beifahrer war mit Messer bewaffnet

Nach etwa 200 Metern Fahrt bog das Auto in eine Seitenstraße ab, hielt, und ein weiterer Mann stieg ein. Offenbar schien dieser den Fahrer zu kennen. Nach etwa 10 bis 15 Minuten habe der 27-Jährige gesehen, wie der zugestiegene Mann dem Beifahrer ein Messer gab. Zudem habe sich in der Mittelkonsole noch eine Pistole befunden.

Als der 27-Jährige mit seinem Begleiter aussteigen wollten und ein Handy herausholte, habe der Zugestiegene ihm das Handy aus der Hand gerissen. Danach hätten die drei Männer während der Fahrt auf den 27-Jährigen und seinen Freund eingeschlagen.

Flucht durch ein zertretenes Autofenster

Daraufhin habe der 27-Jährige mehrfach gegen eine Fensterscheibe getreten, bis diese beim dritten Mal zerbrach. Noch während der Fahrt streckte er seine Füße aus dem Fenster und rief mehrfach auf Englisch um Hilfe. An einer Ampel in der Nähe des Umspannwerks bei Wettenberg gelang den Männern durch das kaputte Fenster die Flucht.

Der 27-Jährige und sein Begleiter liefen nach Gießen. Während der 27-Jährige im Anschluss zur Polizei ging, verschwand der andere Mann.

Der Fahrer ist etwa 40 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,75 Meter groß. Er hat eine kräftige Figur, einen schwarzen Bart sowie schwarze, zur Seite gekämmte sowie einige weißgraue Haare. Während der Tat trug er einen Schal und eine schwarze Jacke.

Der Beifahrer ist etwa 1,70 bis 1,95 Meter groß, schlank und zwischen 30 und 40 Jahren alt. Er hat ein unreines beziehungsweise vernarbtes Gesicht, einen längeren schwarzen Bart mit grauen Haaren sowie schwarzgraue nach hinten gekämmte Haare. Auch er trug einen Schal.

Der zugestiegene Mann wird als etwa 28 oder 29 Jahre alt, schlank und zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß beschrieben. Er hat einen schwarzen Vollbart mit längeren Haaren am Kinn und längere Kopfhaare. Er trug eine blaue Hose und eine blaue Jacke. Alle drei Männer sollen eine dunklere Hautfarbe haben.

Polizei sucht mutmaßliche Zeugen

Nun fragt die Polizei, wem der VW in Gießen und auf dem Weg nach Wettenberg aufgefallen ist oder wer die Flucht der beiden Opfer an einer Ampel in der Nähe des Umspannwerks beobachtet hat?

Hinweise nehmen die Ermittler in Gießen unter Telefon 0641-70066555 entgegen.