Zweimal erledigt

Die Kreistagsmehrheit sah den CDU-Antrag auf Ausweitung der Online-Terminreservierung als erledigt an, nachdem die Landrätin berichtet hatte, dass ein einheitliches System für die Kreisverwaltung ausgewählt werden soll. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Die CDU-Fraktion im Kreistag ist verärgert über den Umgang mit zwei Anträgen in der jüngsten Sitzung. Mehrheitlich war beschlossen worden, diese für erledigt zu erklären, nachdem Landrätin Anita Schneider (SPD) zuvor im Haupt- und Finanzausschuss Stellung genommen hatte. Die CDU will das Thema im Ältestenrat besprechen, da sie in dem Vorgehen „einen klaren Missbrauch der Geschäftsordnung“ sieht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die CDU hatte zum einen beantragt, die Erweiterung der Online-Terminreservierung zur Verbesserung des Bürgerservices der Kreisverwaltung zu prüfen. Die Landrätin hatte den Antrag als „erledigt“ eingeschätzt. Seit Jahren könnten Bürger für die Zulassungsstellen im Bachweg und in Laubach sowie für die Lebensmittelbelehrung im Gesundheitsamt Termine online buchen. Allerdings stelle der Anbieter zum Jahresende den Support ein. Seit rund einem Jahr werde nach einem geeigneten Ersatz gesucht. Ziel sei, ein System zu installieren, das nicht nur die bisherigen Bereiche abdeckt, sondern auch andere einbindet.

Nicht für alles möglich

Wegen der Corona-Pandemie bestehe die Herausforderung, die Besuche der Bürger so zu koordinieren, dass die Hygieneregeln eingehalten werden können. „Dies ist nur durch eine zentrale Terminsoftware möglich“, betonte Schneider. Allerdings seien nicht alle Anliegen per Online-Terminreservierung zu regeln. In manchen Fällen müsse es vorab ein Telefongespräch mit dem Sachbearbeiter geben. Die Landrätin kündigte an, dass in den nächsten Wochen ein geeignetes System ausgesucht und die Feinplanung zur Anwendung in der Kreisverwaltung erstellt werden soll.

Mit den Antworten war die CDU aber scheinbar nicht zufrieden, denn im Kreistag forderte Christopher Lipp eine weitere Beratung im Haupt- und Finanzausschuss. Die Mehrheitsfraktionen von SPD, Grünen und Freien Wählern beschlossen allerdings, dass der Antrag erledigt sei.

Das gleiche Schicksal erlebte auch der zweite Antrag der CDU. Der Kreisausschuss sollte prüfen, ob Aufträge und Investitionen vorgezogen werden können, um damit die durch die Corona-Pandemie betroffene heimische Wirtschaft zu unterstützen. Außerdem sollte geprüft werden, ob das Konjunkturprogramm der Bundesregierung Förderbereiche enthält, die für den Landkreis von Interesse sind, um auch so die heimische Wirtschaft zu fördern und Arbeitsplätze zu sichern.

Schneider ging in ihrem Bericht nur auf den zweiten Punkt ein. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung sei von ihr beauftragt worden, Bürger und Unternehmen als Lotse durch die zahlreichen Förderprogramme zu leiten. Außerdem sollen neue Förderprogramme unmittelbar überprüft werden.

Für das Konjunkturförderprogramm des Bundes gebe es noch keine Richtlinien, aber mögliche Anknüpfungspunkte. Geprüft werde, ob Beschaffungen und Aufträge in den Zeitraum der geringeren Mehrwertsteuer gelegt werden können. Es werde mit einem Förderprogramm gerechnet, um die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung voranzutreiben. Bis zu 75 Prozent der sogenannten „Kosten der Unterkunft“ für zum Beispiel Hartz IV-Empfänger könnten vom Bund übernommen werden. Das würde den Landkreis um Millionen entlasten. Eine Förderung in der Größenordnung von einer Milliarde Euro ist vorgesehen für Baumaßnahmen in Kindergärten. Mehr Geld solle es geben für den Ausbau von Schulen und Ganztagsbetreuung, ebenso für die Digitalisierung. Bei Förderung von Klimaschutzprojekten soll der kommunale Eigenanteil sinken. Ausgleichszahlungen für entgangene Einnahmen im ÖPNV stehen ebenso im Konjunkturpaket wie die Förderung einer Lernwerkstatt für Busse, die mit Wasserstoff-Brennzellen fahren. Und schließlich soll der öffentliche Gesundheitsdienst personell besser aufgestellt und besser bezahlt werden.

„Unart“

Während es im Ausschuss dazu keine Diskussion gab, bezeichnete CDU-Fraktionsvorsitzender Claus Spandau im Kreistag den Antrag als nicht erledigt. Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane Schmahl (Grüne) betonte zum ersten Teil, dass das Personal fehle, um Bauprojekte vorzuziehen. Tobias Breidenbach (CDU) bezeichnete es als „Unart“, Oppositionsanträge für erledigt erklären zu lassen, weil Dezernenten dazu berichtet hatten.

Spandau sprach in der Pressemitteilung von einem „demokratisch fragwürdigen Vorgehen“. Ein Antrag könne nur durch Umsetzung erledigt sein, nicht durch einen Sachstandsbericht, der viele Fragen offengelassen habe.

Lipp bezeichnete es als „schädlich“ für die politische Kultur, wenn die parlamentarische Mehrheit Anträge der parlamentarischen Minderheit nicht diskutiert, sondern schlicht für erledigt erklärt. Die CDU hätte vom Kreistagsvorsitzenden Karl-Heinz Funck (SPD) erwartet, „dass er diese fragwürdige Praxis unterbindet“.