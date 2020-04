Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (dge). Wie die Pressestelle des Landkreises Gießen auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte, hat es den zweiten Corona-Toten im Landkreis gegeben. Nachdem am Freitag bereits ein 61-jähriger Mann an dem Virus gestorben war, ist nun ein 74-Jähriger an den Folgen von SARS-CoV-2 verschieden. Auch er habe Vorerkrankungen gehabt.