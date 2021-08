Zweiter Platz für Lahnwanderweg

Der Lahnwanderweg, der auch durch den Landkreis Gießen führt, landete bei der Online-Abstimmung des "Wandermagazins" auf dem zweiten Platz. Archivfoto: Ketz/Lahntal-Tourismus-Verband

KREIS GIESSEN - 290 Kilometer lang. Vom Start an der Lahnquelle in Netphen verläuft er unter anderem durch den Landkreis Gießen bis nach Lahnstein - das ist das Lahnwanderweg. Bei einer Online-Abstimmung des "Wandermagazins" hat dieser den zweiten Platz in der Kategorie "Mehrtagestouren" belegt. Der Sieg ging an den VulkaMaar-Pfad aus Manderscheid in der Eifel (Rheinland-Pfalz). Auf den dritten Platz kam der der baden-württembergische Kandidat, die Murgleiter aus dem Schwarzwald.

Der Nordpfad Dör't Moor gewann in der Kategorie Tagestouren. Auf Platz zwei und drei landen der "Felsenweg 6 - Teufelsschlucht" aus der rheinland-pfälzischen Südeifel sowie die Vitaltour "Geheimnisvoller Lemberg", ebenfalls in Rheinland-Pfalz.

Im vergangenen Jahr hatte der Baden-Badener Panoramaweg die Auszeichnung bei den Mehrtagestouren erhalten. Bei den Tagestouren hatte der fast 15 Kilometer lange Belchensteig im Schwarzwald gewonnen.

Das Magazin schreibt zum Lahnwanderweg auf seiner Homepage: "Immer entlang der Lahn geht es von der Quelle im nordrhein-westfälischen Sauerland durch Hessen bis zur Mündung in den Rhein beim rheinland-pfälzischen Lahnstein. Während sich das obere Lahntal märchenhaft und verwunschen gibt, weitet sich das Land im mittleren Lahntal und macht Platz für wunderschöne Auenlandschaften links wie rechts des Flusses. Im unteren Lahntal dann zeigt sich das Flusstal von seiner wilden Seite, zwängt sich zwischen steil aufragende Felsen und schlängelt sich durch steinige Täler bis zum Rhein."

Laut Magazin haben sich 39 390 Wanderer in beiden Kategorien an der Wahl beteiligt. Es wurden 54 878 Stimmen abgegeben. Seit 2004 ruft das "Wandermagazin" zur Wahl des schönsten Wanderwegs auf. Aus allen eingereichten Vorschlägen nominierte eine Jury die je zehn Kandidaten.