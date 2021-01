13 tote Hunde bei Brand in Lang-Göns

Der Einsatzort in Langgöns, wo es zur Tier-Tragödie kam. Foto: BuMa Langgöns

LANG-GÖNS - Gestern Abend um kurz nach 18 Uhr wurde die Feuerwehr Langgöns zu einem Feuer mit Personen in Gefahr alarmiert. Umgehend machten sich Einsatzkräfte aus dem Kernort Lang-Göns auf den Weg zum Einsatzort. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage. Aus dem Einfamilienhaus drang bereits Rauch aus den Fenstern. Weitere Kräfte aus den Ortsteilen Niederkleen und Dornholzhausen wurden sofort angefordert. Ein Bewohner des Hauses hatte sich im ersten Obergeschoss an einem Fenster bemerkbar gemacht. Dieser wurde über eine Leiter gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Zeitgleich fand eine umfangreiche Personensuche im verrauchten Gebäude statt. Dabei wurde im stark verrauchten Wohnbereich eine Person gefunden. Die Person wurde durch die Einsatzkräfte gerettet. Der Rettungsdienst versorgte beide Personen und brachte sie in Krankenhäuser. Nach der erfolgreichen Menschenrettung wurde das Feuer in der Küche lokalisiert und abgelöscht.

Zusätzlich wurde durch weitere Kräfte der Rest des Gebäudes auf weitere Personen abgesucht. Dabei wurden im Gebäude 13 tote Chihuahua-Hunde aufgefunden.

Für die Hunde kam jede Rettung zu spät. Das Feuer konnte zügig abgelöscht werden. Im weiteren Verlauf wurde in der Küche nach Brandnestern gesucht und diese abgelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge, die Polizei und die Feuerwehr mit der Drehleiter aus Pohlheim, Einsatzkräfte aus den Langgönser Ortsteilen Dornholzhausen, Lang-Göns und Niederkleen. Es waren 64 Einsatzkräfte der Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt.

Update: Erst war seitens der Rettungskräfte von 15 Hunden die Rede, die Polizei hat die Zahl der verstorbenen Tiere jedoch im inzwischen auf 13 herunterkorrigiert.