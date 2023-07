20 weitere Kita-Plätze in Dornholzhausen

Langgöns-Dornholzhausen. „Es kostet Geld, mitten im Jahr eine neue Kitagruppe zu starten. Denn das war im Haushaltsplan nicht vorgesehen“, sagte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. In der Naturkindertagesstätte Paul-Schneider-Haus soll im September bereits die dritte Gruppe eröffnet werden. Dabei entstehen überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rund 50.000 Euro im Personalbereich und für die Möblierung in Höhe von rund 30.000 Euro. Diese Investitionen müssen noch von der Gemeindevertretung beschlossen werden.