23-Jährige nach Unfall bei Langgöns schwer verletzt

Langgöns - Am Dienstagabend hat ein 56 Jahre alter Autofahrer bei Langgöns einen schweren Unfall verursacht. Laut Polizei war der Daimler-Fahrer gegen 20 Uhr auf der Landstraße 3129 von Niederkleen in Richtung Langgöns unterwegs, als er – offenbar ohne auf den Gegenverkehr zu achten – einen vorausfahrenden Laster überholte. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Renault einer 23-Jährigen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Die 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt; der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Unfallbeteiligte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete der Daimler-Fahrer 0,51 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 17.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer (0641) 7006-3555 entgegen.