24-Jährigen angefahren und schwer verletzt

OBERKLEEN - (red). Schwere Verletzungen erlitt laut Mitteilung der Polizei ein 24-Jähriger am Donnerstagnachmittag in der Steinbruchstraße in Oberkleen. Er wurde anschließend in eine Klinik gebracht.

Bei den ersten Ermittlungen stellte es sich heraus, dass der junge Mann gegen 14 Uhr zu Fuß in der Steinbruchstraße unterwegs war, als er von dem Pkw eines Gleichaltrigen angefahren wurde. Motiv der vermutlich vorsätzlichen Tat könnte eine private Streitigkeit gewesen sein. Der Autofahrer wurde anschließend festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille.

Gegen den Mann, der eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste, wurde unter anderem ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.