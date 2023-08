30-jähriger Autofahrer stirbt nach Unfall bei Langgöns

In der Alarmierung hieß es zunächst, dass sich die Unfallstelle am Ende der A485 befinden sollte. Deshalb rückten die Feuerwehr der Ortsteile Cleeberg Lang-Göns aus. Die Unfallstelle befand sich dann jedoch zwischen Niederkleen und Pohl-Göns auf der L3129 unterhalb der B3. Es waren neun Fahrzeuge und 42 Einsatzkräfte der Feuerwehr Langgöns, der Rettungsdienst und die Polizei am Einsatz beteiligt.