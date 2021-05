41 Bewerber für 13 Bauplätze im Neubaugebiet "Gaulskopf" in Espa

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - langgöns (ikr). Die neuen Bauplatzvergabekriterien werden gerade für das Neubaugebiet "Gaulskopf" in Espa angewendet. Dort haben sich 41 Bewerber auf insgesamt 13 Bauplätze beworben, informierte Bürgermeister Marius Reusch auf der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses über den aktuellen Sachstand.

Sechs davon sollen in einem ersten Schritt im Juni vergeben werden. "Das hohe Interesse zeigt den Bedarf", sagte Bürgermeister Marius Reusch. Die Kriterien wirkten sehr gut und machten Unterscheidungen möglich.

Es gebe eine große Spannbreite zwischen den Bewerbern von um die 20 bis zu über 100 Punkten. Sehr wenige würden die gleiche Punktzahl aufweisen. Fünf Bewerber stammen aus Espa selbst, einige weitere aus dem Kernort Lang-Göns. Vergabekriterien sind unter anderem die Anzahl und das Alter der Kinder, Personen mit Behinderung, Pflegestufe, die Wohndauer, der Hauptwohnsitz und der Arbeitsplatz in Langgöns sowie aktives Ehrenamt.

Jürgen Knorz schlug vor, in den Fraktionen zu beraten, was mit einem 900-Quadratmeter-Grundstück in dem Baugebiet geschehen soll. Hier könnten ein Doppel- oder Reihenhaus oder eine Villa zu "Marktbedingungen" entstehen. Hans Dern (Grüne) riet dazu, verschiedene Investoren in Form eines Ideenwettbewerbs anzufragen, was ihnen im Sinne eines "verdichteten Wohnens" dazu einfällt.