LANGGÖNS - (red). Ein Unfall eines Busses und eines Kleinbusses hat einen hohen Sachschaden von 42 000 Euro verursacht. Ein 25-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in einem Kleinbus nahe Langgöns die L 3133 und wollte die L 3129 überqueren. Dabei missachtete er einen 57-Jährigen in einem Bus, der von Butzbach nach Rechtenbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde niemand verletzt.