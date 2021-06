700 Euro für 70 junge Bäume von Niederkleener Radlern

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Wer regelmäßig im Wald unterwegs ist, dem ist das große Fichtensterben in den Langgönser Wäldern nicht verborgen geblieben. Diese Erfahrung mussten auch die "Hüttenbiker", die Radsportabteilung des TSV "Hüttenberg" Niederkleen 1919, machen. An den Wiederaufforstungsmaßnahmen der Gemeinde Langgöns, die von der Aktion "Bäume für den Klimaschutz" unterstützt wird, möchten sich deshalb auch die Mountainbiker beteiligen: 700 Euro spendeten sie, 500 Euro kommen direkt von der Abteilung, 200 Euro hat der Gesamtverein mit seinem Vorsitzenden Jürgen Klein darüber hinaus dazu getan. Radsportabteilungsleiter Uwe Schächer und weitere vier Radsportler wurden vor dem Langgönser Rathaus von Bürgermeister Marius Reusch und Klimaschutzmanagerin Susanne Müller empfangen. "Es ist erschreckend zu beobachten, wie viele Bäume in den letzten Jahren abgestorben sind und gefällt wurden", schilderte er die Erfahrungen der Mountainbiker. "Wir möchten deshalb für die Aufforstung spenden, damit es schneller wieder grün wird", unterstrichen die Radsportler. Peter Bamfaste betonte ausdrücklich: "Wir möchten mit unserer Spende auch ein Zeichen setzen, dass auch wir Mountainbiker Wert auf Naturschutz legen. Leider werden wir immer wieder in den Zeitungen durch Leserbriefschreiber diffamiert."

Der Rathauschef bedankte sich und lobte die Aktivitäten der sehr aktiven Radsportabteilung. "Wer wie ihr regelmäßig die Naturerfahrung macht, der bekommt ein Verständnis für die Natur und was mit ihr geschieht." Es gehe schlussendlich um das Miteinander, auch mit Hessen Forst, betonte der Bürgermeister. Susanne Müller schloss sich diesen Worten an und überreichte den Spendern Urkunden. 70 junge Bäumchen können von der Spende angeschafft, gepflanzt und gepflegt werden: "Die Aktion läuft immer weiter. Im vergangenen Herbst wurden im Waldgebiet 'Wehrholz' schon viele junge Bäume gesetzt. Dort wird es im kommenden Herbst weitergehen", informierte Susanne Müller.

Wer es den "Hüttenbikern" nachmachen möchte, kann dies tun: Spenden werden auf die Konten der Gemeinde Langgöns unter dem Stichwort "Aktion Bäume für den Klimaschutz" erbeten. Spendenquittungen können ab 50 Euro Spendenbetrag ausgestellt werden. Hier die Konten: Sparkasse Gießen, IBAN: DE 56 5135 0025 0244 0032 03, Volksbank Mittelhessen, IBAN: DE 45 5139 0000 0015 7412 01 und Sparkasse Wetzlar, IBAN: DE 33 5155 0035 0000 0002 16.