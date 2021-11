85 Anfragen für 40 Bauplätze

Dies ist das Gelände, auf dem das Neubaugebiet in Dornholzhausen entstehen wird. Der Obstbaum in der linken Bildmitte bleibt erhalten. Foto: Imme Rieger

LANGGÖNS - Die Nachfrage ist groß: 85 Anfragen aus dem Ortsteil Dornholzhausen liegen für die 40 Bauplätze des geplanten Neubaugebiets "Blankweg" in Dornholzhausen bereits vor. Im Langgönser Bauausschuss, der unter Vorsitz von Markus Beppler (FW) tagte, berieten die Ausschussmitglieder gemeinsam mit dem Ortsbeirat über die Stellungnahmen zum Bebauungsplan "Blankweg", die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangen sind. Auf der bisher landwirtschaftlich genutzten, 2,7 Hektar großen Fläche am Ortsrand soll das Baugebiet in zwei Bauabschnitten in Richtung Blankhof umgesetzt werden. Im südöstlichen Teil der Fläche könnten auf einem etwas größeren Areal Gebäude mit bezahlbarem Wohnraum entstehen.

Zwei Vollgeschosse sind erlaubt, bei der Gebäudehöhe orientiert sich die Planung an der Höhe in unmittelbarer Nachbarschaft der Ortslage. Die Verkehrserschließung erfolgt verkehrsberuhigt in Form einer "Mischverkehrsfläche". Im Baugebiet sind zwei öffentliche Parkflächen vorgesehen, dort sollen auch E-Ladesäulen aufgestellt werden. Der am jetzigen Dorfrand befindliche Fußweg soll erhalten bleiben, dies war ein Wunsch des Ortsbeirats. Ideen zum Klimaschutz seien "so weit wie möglich" aufgenommen worden, beispielsweise die Möglichkeit, Niederschlagwasser in Zisternen aufzufangen.

Planer Hendrik Christophel informierte, dass ein Lärmschutzgutachten, wegen der in der Nähe verlaufenden Kreisstraße und des benachbarten kleinen Gewerbegebiets "Blankhof" keine "konkreten Grenzwertüberschreitungen" erbrachte. Dennoch empfiehlt der Gutachter für den westlichen Bereich des Neubaugebiets, Maßnahmen zum Passivschallschutz umzusetzen. So sollten zum Beispiel die Ruheräume in östlicher Richtung eingerichtet werden, dies "für den Fall, dass zukünftig Lärm entsteht".

Über die Erschließungsplanung informierte Karsten Schön: Innerhalb des Wohngebiets soll alles verkehrsberuhigt sein, nur in gekennzeichneten Stellen ist Parken erlaubt. Der Blankweg wird als Tempo-30-Zone mit einseitigem Gehweg ausgebaut, die Durchfahrt zur Landesstraße soll nicht möglich sein. Es soll ein Kanaltrennsystem geben und einen Staukanal, der die Entwässerung zum Strauchbach regelt.

Über den aktuellen Sachstand der Ausgleichsflächen informierte Planer Matthias Gall: Die Landschaftspflegevereinigung (LPV) Gießen werde noch entsprechende Ausgleichsflächen mitteilen, das sei aktuell noch nicht erfolgt. Im Bereich "Wehrholz" könnten Maßnahmen umgesetzt werden.