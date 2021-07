98 AFS-Schüler in Linden verabschiedet

Für besondere schulische Leistungen, Sozial- und Arbeitsverhalten wurden Alex Gerbershagen, Sofie Bestvater, Mathis Weißert, Marei Sassenberg, Julia Hübner, Sindy Morello, Eric Ziajkowski, Simge Kaplan, Jasmin Hedrich und Afren Aydin ausgezeichnet. Foto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LINDEN/LANGGÖNS - "Um die Wurzeln zu finden, blicke abwärts. Blicke aufwärts, um die Sterne zu sehen. Doch blicke vorwärts, um dein Glück zu finden". Diese Worte gab Schulleiter Holger Müller jenen 98 Schülern der Anne-Frank-Schule (AFS) mit auf ihren weiteren Weg, welche bei der Entlassungsfeier verabschiedet wurden. Erstmals wurde in der zu Beginn des Schuljahrs eingeweihten neuen Sporthalle die Verabschiedungsfeier der fünf Abgangsklassen durchgeführt. "The Final Countdown" erklang zum Einzug der Schüler aus den Musikboxen. "Es freut mich, dass wir doch in dieser "blöden Zeit" eine kleine Feier hier hinbekommen haben. Ihr seid der zweite Corona-Jahrgang an der AFS und ich hoffe, dass es keinen weiteren mehr gibt. Ihr hattet alle mit vielen Hindernissen, Unannehmlichkeiten, vielem Neuem und Ängsten zu kämpfen - aber das ging uns Lehrern auch nicht anders. Ich könnte viel aufzählen, wie Corona uns alle beeinflusst hat, aber ich möchte dem Virus an so einem Tag keinen Raum schenken, sondern lieber denen den Raum bieten, die es verdient haben - und ihr habt es verdient", so Müller. Ein solcher Tag erinnere ihn stets an eine Preisverleihung, so wie sie aktuell beim Filmfestival in Cannes stattfindet, wo sich dazu zahlreiche Stars einfinden. "Ihr seit heute die Stars und wir haben 98 Stars". Aus den Händen ihrer Klassenlehrer Dr. Katrin Jäger, Dominic Heres, Thomas Bayer, Eric Brach, Florian Meeh und Finn Hansen erhielten die 18 Haupt-, 42 Real- und 38 Gymnasialschüler ihre Abgangszeugnisse. Von den 18 Hauptschülern erhielten drei ihre Abgangszeugnisse, zwei erreichten einen berufsorientierten, zwei den Haupt- und zehn einen qualifizierten Hauptschulabschluss. Von den 42 Realschülern erreichten 17 den Realschulabschluss, 19 einen qualifizierten Realschulabschluss und sechs beginnen eine Berufsausbildung. Von den 38 Gymnasialschülern wurden 37 in die gymnasiale Oberstufe versetzt. "Die Zeugnisse sind eine gute Chance für die Zukunft", versicherte Müller, um sodann den Trainer der 54er-Weltmeistermannschaft Sepp Herberger mit den Worten "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel" zu zitieren. "Diese Worte gelten auch für euch". In drei Wochen mit der Berufsausbildung oder wenige Wochen später mit dem neuen Schuljahr, beginnt dann für alle eine "Neue Welt". Schulelternbeiratsvorsitzende Julia Herold-Pausner verwies darauf, dass heute an der AFS ein Kapitel des Lebens zwar zu Ende gehe, aber das nächste Kapitel schon darauf warte, aufgeschlagen zu werden und dafür wünschte sie allen viel Erfolg. Seitens der Schüler sprachen Penelope Lipp und Mathis Weißert von einem "besch... Schuljahr", jedoch würden die Erinnerungen an gemeinsame Klassenfahrten und Freundschaften überwiegen. Im Anschluss wurden die besten schulischen und sozialen Leistungen ausgezeichnet. Den besten Hauptschulabschluss erreichten Alex Gerbershagen (1,8) und Sofie Bestvater (2,1). In der Jahrgangsstufe 10 wurden für das beste Zeugnis Mathis Weißert (1,1), Marei Sassenberg (1,4), Julia Hübner (1,5), Sindy Morello (1,8), Eric Ziajkowski (2,0) und Simge Kaplan (2,3) sowie für soziales Engagement Jasmin Hedrich und für ihr Arbeitsverhalten Afren Aydin ausgezeichnet. Musikalisch umrahmte die Lehrerband die Schulentlassungsfeier.