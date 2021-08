Ab Donnerstag neue Verkehrsführung in Niederkleen

Peter Müller (l.) und Marius Reusch nahmen Maß für das Schild, das ab heute auf die neue Verkehrsregelung an der Brücke am „Schneiderberg“ hinweist. (Foto: Rieger)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

NIEDERKLEEN - In Niederkleen tritt am heutigen Donnerstag, 12. August, im Bereich der Brücke am „Schneiderberg“ eine neue Verkehrsregelung in Kraft. Von der Kreuzstraße aus dürfen Fahrzeuge am Backhaus nicht mehr über die Brücke fahren. Außerdem wird diese halbseitig gesperrt. Grund sind die erheblichen Schäden an dem Bauwerk.

Bürgermeister Marius Reusch (CDU) und Ordnungsamtschef Peter Müller informierten bei einem Pressetermin über die neue Verkehrsführung und werben für Verständnis. „Wir möchten die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren. Es wird an dieser Straße, die innerörtlich eine ziemliche Bedeutung hat und stark frequentiert wird, zum Umdenken kommen müssen“, betonte der Rathauschef.

Die Brücke wird alle zwei Monate im Rahmen eines Monitorings untersucht. Georg Best vom zuständigen Ingenieurbüro erläuterte, dass das Bauwerk „erhebliche Rostschäden an den Stützbalken“ aufweise. Das Wasser sickere durch den Betonkörper durch. Die Brücke ist ein Natursteinmauerwerk mit Stahlträgern. Nach Einschätzung des Ingenieurs wurde sie „mindestens vor dem Zweiten Weltkrieg“ gebaut. Bereits 2019 wurde die maximale Belastung auf 2,8 Tonnen reduziert. Schwere Fahrzeuge wie beispielsweise Betonmischer dürfen seitdem nicht mehr passieren. „Es wäre schlicht und einfach zu gefährlich“, so die Einschätzung von Georg Best.

„Die Schäden an der Brücke haben sich in jüngster Zeit rapide verschlechtert. Durch kleinere Maßnahmen waren sie nicht mehr aufzuhalten, deshalb machen wir auch die engmaschige Begutachtung durch das Fachbüro“, erläuterte der Bürgermeister.

Peter Müller erklärte die neue Verkehrsregelung: „Es wird eine sogenannte ‚unechte Einbahnstraße‘ eingerichtet. Verkehrsteilnehmer dürfen dann von der Kreuzstraße aus nicht mehr in die Straße fahren. Fahrräder dürfen weiterhin passieren.“ Zusätzlich wird eine Verengung auf der Brücke eingerichtet. Fahrzeuge, die aus der Bennergasse kommen, können im Brückenbereich weiterhin wie bisher nach links oder rechts abbiegen. Auch Fahrzeuge, die vom „Schneiderberg“ in Richtung Kreuzstraße fahren, können dies weiterhin tun.

„Die neue Verkehrsführung wird nicht sofort vom ersten Tag an funktionieren. Die Leute werden erst mal erschrocken sein, deshalb werden wir am Anfang nicht kontrollieren“, erläuterte der Ordnungsamtsleiter, der auch auf die potenzielle Unfallgefahr verwies. Nach zwei Wochen wolle man dann mit den Kontrollen beginnen. Er betonte, dass man das Verbot der Einfahrt nicht leichtfertig getroffen habe, weil Straßen grundsätzlich für den Verkehr zur Verfügung stehen sollten. Insbesondere aus Oberkleen kommend, sei die Einfahrt wegen der Unübersichtlichkeit in der Kurve aber „zu gefährlich“.

Reusch ergänzte, dass auf den Hauptverkehrsstraßen und auch auf der Kreisstraße Schilder auf die neue Verkehrsregelung hinweisen werden.

Der Bürgermeister versuchte, in der neuen Regelung auch etwas Positives zu sehen: „Es wird ein erster Versuch für eine neue Verkehrsführung in Niederkleen sein.“ Eine grundlegende Verkehrsprüfung steht im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms Ikek als wichtiges Thema ohnehin auf der Agenda.