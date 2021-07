Alkohol am Steuer: Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

LANGGÖNS - Am Freitagabend, gegen 21.35 Uhr, kam es an der Kreuzung Obergasse/Alte Kirchgönser Straße in Langgöns zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 53-Jähriger aus Langgöns ums Leben kam. Die Polizei beschreibt den Unfallhergang wie folgt: "Eine 22-Jährige aus Langgöns befuhr zunächst mit einem Auto die Obergasse aus Richtung Ortsmitte und überholte das Fahrzeug einer vorausfahrenden Zeugin. Hierbei übersah sie offensichtlich den entgegenkommenden Langgönser mit seinem Krad und stieß mit diesem frontal zusammen." Der Motorradfahrer wurde über das Fahrzeug geschleudert starb an den Folgen der Verletzungen.

Die 22-Jährige war erheblich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Feuerwehr war vor Ort eingesetzt. Der Bereich war bis zirka 1.30 Uhr voll gesperrt. Ein Unfallgutachter wurde beauftragt und die Fahrzeuge sichergestellt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Gießen unter der Telefonnummer 0641/70060 in Verbindung zu setzen