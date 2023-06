Anbieter zeigen derzeit wenig Interesse

Am Bahnhof in Lang-Göns sollen für Besucher der örtlichen Unternehmen, insbesondere im Gewerbegebiet Lützelwiesen, Hinweistafeln mit verkehrssicheren Fußwegen aufgestellt werden. Denn viele Besucher werden via Google Maps über die Autobahnbrücke, die keinen Fußweg hat, geleitet. Das sei gefährlich. Sicherer und angenehmer wäre ein Weg über die Wiesenstraße/Schillerstraße/Mandlerweg, hieß es in der Sitzung.