Anja Asmussen als SPD-Chefin bestätigt

LANGGÖNS - (red). Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Langgöns, die vor den Beschränkungen rund um Corona ausgerichtet wurde. SPD-Chefin Anja Asmussen verwies auf die Bildung einer Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Kommunalwahl und eine kürzlich gestartete Anzeigenkampagne. Mit Aussagen zu wichtigen kommunalpolitischen Themen in Langgöns sucht die SPD Bürger in der Gemeinde, die sich mit diesen Aussagen identifizieren und die Zukunft in der Gemeinde aktiv politisch mitgestalten wollen. Die Mitgliederzahl des SPD-Ortsvereins sei seit Jahren stabil.

Im Anschluss legte Schatzmeisterin Silke Dralle den Anwesenden den Kassenbericht für das Geschäftsjahr vor. Edith Noll bescheinigte im Namen der Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung.

Bei den Neuwahlen des Vorstandes wurde Asmussen mit 100 Prozent Zustimmung erneut zur SPD-Ortsvereinsvorsitzenden gewählt. Stellvertreter sind Dominik Debus und Ahmet Karadag. Zum neuen Schatzmeister wurde Gerald R. Dörr gewählt. Schriftführerin Stefanie Bieneck komplettiert den geschäftsführenden Vorstand.

Zu Beisitzern wählte die Versammlung Silke Dralle, Carmen Gabriel, Axel Kroll, Tanja Mainieri, Horst Röhrig, Kristine Tromsdorf, Gisela Wilhelm und Karl-Heinz Wilhelm.

Asmussen, die auch Fraktionsvorsitzende ist, freute sich darüber, dass die kleineren Ortsteile alle mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden. Leider werde der größte Ortsteil Lang-Göns nur teilweise an das schnelle Internet angeschlossen werden. Sie hoffe, dass noch Nachzügler ihre Chance nutzen und Anträge nachreichen. Bedauernd und auch verärgert zeigte sich Asmussen abschließend über die „oberflächlich und schürend wirkende Vorgehensweise“, mit der Bürgermeister Marius Reusch seinen Vorgänger Horst Röhrig in ein schlechtes Licht zu rücken versuche. Zumindest entstünde ein solcher Eindruck. In der einen oder anderen Situation hätte vielleicht eine kurze Nachfrage bei Röhrig ausgereicht, um die Sachverhalte zu klären, betonte die Vorsitzende.