Anmeldung zum Flohmarkt „Rund ums Kind“

Langgöns. Der Elternbeirat und das Team der Kita-Mäuseburg laden für Sonntag, 15. Oktober, von 11 bis 14 Uhr (Einlass für Schwangere um 10.30 Uhr) in das Bürgerhaus Langgöns, Am Alten Stück 3 ein. Tischreservierungen für Verkäufer online auf http://tinyurl.com/yckx3h9x. Die Standgebühr beträgt 10 Euro je Tisch, oder 5 Euro plus Kuchenspende, für einen eigenen Ständer 2 Euro. Die Bezahlung der Tische und Ständer erfolgt vorab per Banküberweisung.