Anverwandte stärken Laubacher Prüflinge

Laubach (red). Jedes Jahr, etwa um die gleiche Zeit, wird aus der Königsberger Straße in Laubach die "Straße der guten Wünsche". Seit Donnerstag brüten die Abiturienten im Laubach-Kolleg wie auch andernorts über den schriftlichen Aufgaben. Dieses Ereignis ist Anlass für Eltern, Großeltern, Geschwister oder Freunde, auf großen Plakaten mit kreativen Motiven ihre guten Wünsche für die Prüfungen ihres Schützlings entlang der Straße vor dem Kolleg zu platzieren.Dieses Jahr bekommen die guten Wünsche noch eine besondere Bedeutung, denn auch das Laubach-Kolleg musste den Unterrichtsbetrieb wegen der Corona-Epidemie einstellen. Einzig die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs dürfen zu ihren Prüfungen in die Schule kommen und natürlich auch die Lehrkräfte. Bis in den April hinein dauern die Prüfungen.