Attraktiv und einladend soll es am „Mischplatz“ in Niederkleen sein

Der „Mischplatz" am Ortsrand von Niederkleen soll bebaut werden.

NIEDERKLEEN - Die Gruppe „Zukunft jetzt – Neue Wege Langgöns“ ist ein Zusammenschluss engagierter Bürger aus Niederkleen, die sich an der zukünftigen Gestaltung der Dorfentwicklung beteiligen möchten. Es sind aktuell zwölf Personen, die überparteilich agieren. „Unser Ziel ist es, uns für ein die Gemeinschaft förderliches, verkehrsberuhigtes, klima- und umweltfreundliches Niederkleen einzusetzen. Dazu informieren wir uns über die aktuellen Geschehnisse ‚an der Quelle‘, in den Sitzungen der parlamentarischen Ausschüsse.“ So formulieren es Eva Oberschelp und Margit Gatzert im Namen der Gruppe in einem Aufruf an die Bevölkerung.

Sie möchten mit dem Schreiben das Interesse der Mitbürger für die aktuellen Planungen zur zukünftigen Nutzung des sogenannten „Mischplatzes“, gegenüber des neuen Feuerwehrgerätehauses am Ortsrand von Niederkleen gelegen, wecken. Die Gemeinde plant dort eine Bebauung. „Da die Fläche im Eingangsbereich von Niederkleen liegt, sollte diese Fläche unserer Meinung nach attraktiv und einladend gestaltet werden. Der Erhalt von Grünflächen, Baumbestand, Klimaneutralität und Verkehrsberuhigung sind uns hier ein besonderes Anliegen“, heißt es weiter.

Im Juni wurden zwei Bebauungskonzepte bereits im Bau- und Infrastrukturausschuss der Gemeinde vorgestellt. Rund 2100 Quadratmeter groß ist das zur Verfügung stehende Areal. Die Firma Hildebrand aus Butzbach und die Firma Bork aus Niederkleen stellten ihre jeweiligen Pläne vor. Ihnen gemeinsam sind altersgerechte und barrierefreie Wohnungen und eine kleine Nahversorgung für den Langgönser Ortsteil in Form einer Bäckerei oder eines Dorfladens.

Das Hildebrand-Konzept sieht den Bau von insgesamt vier Gebäuden vor: zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils fünf Wohneinheiten, ein Einfamilienhaus und ein Gebäude zur gewerblichen Nutzung. Dort könnten eine Bäckerei und eine Physiotherapie-Praxis einziehen. Interessenten gebe es bereits, informierte Firmenchef Frank Hildebrand. Seine Idee für die Nutzung der Wohnungen ist es, dass Ortsbewohner, die sich beispielsweise im Alter räumlich kleiner setzen wollen, dieses neue Wohnangebot nutzen. Der auf dem Gelände bestehende Baumbestand mit großen Eschen und Bergahorn soll erhalten bleiben, sogar eine Dachbegrünung ist bei zwei Gebäuden in der Planung inbegriffen, auch eine Regenrückhaltung soll es geben.

Das Bork-Konzept stellt die Wohnbebauung in den Fokus. Ein einzelnes, langgezogenes Gebäude über die Gesamtfläche in modularer Bauweise ist geplant. In dem Gebäude soll nach Vorstellung des Unternehmers Wolfgang Bork eine gemischte Nutzung stattfinden: Neben einem Dorfladen, der auch Frühstück anbietet, sind 17 Einheiten auf insgesamt 550 Quadratmetern Wohnfläche, mit bezahlbarem Wohnraum auf zwei Etagen, teilweise in Form eines „Boardinghouses“, geplant. Das ist laut Definition ein „Beherbergungsbetrieb“, welcher Zimmer oder Apartments mit hotelähnlichen Leistungen in meist städtischer Umgebung vermietet. Im Gegensatz zu einer Pension oder einem Hotel ist in einem Boardinghouse ein längerer Aufenthalt geplant. Daher wird im deutschen Sprachraum auch die Bezeichnung „Zuhause auf Zeit“ genutzt (Quelle: Wikipedia). In dem Gebäude ist eine Mischung von „normalen“ Mietapartments vorgesehen, sowie eine Nutzung, bei der für Mitarbeiter der Firma Bork Apartments für einen befristeten Zeitraum kurzzeitig angemietet werden können. Der Planer betonte, dass das Konzept zum aktuellen Zeitpunkt „noch viel offen“ lasse. Für die vorhandene Baumreihe schlug der Planer eine Ausgleichspflanzung vor.

Zu den Planungen soll der Ortsbeirat „die Stimmen der Einwohner einfangen“. Die beiden Konzeptvorschläge sollen in den Fraktionen beraten werden, wobei das Stimmungsbild des Ortsbeirats berücksichtigt werden soll. In einer der nächsten Sitzungen wird dann weiter beraten.

Die Gruppe „Zukunft jetzt – Neue Wege Langgöns“ verweist darauf, dass die Gemeinde Langgöns kürzlich in das Förderprogramm IKEK (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept) aufgenommen wurde, dessen Ziel es ist, „die Dörfer im ländlichen Raum als attraktiven Standort zu erhalten und weiterzuentwickeln“. IKEK sehe vor, dass jede Gemeinde unter Bürgerbeteiligung ihr individuelles Konzept für die Zukunft erstellt. „Wir sind der Auffassung, dass die Bebauung des Mischplatzes nicht übereilt entschieden werden sollte. Es bietet sich an, sich Zeit zu lassen mit dem Verkauf der Fläche und die Bebauung im Kontext mit dem Förderprogramm neu zu denken. Hilfreich dabei wäre ein Leitbild im Zusammenhang mit der Flächennutzung im Gemeindegebiet und ein daraus abgeleitetes Konzept für die einzelnen Ortsteile von Langgöns“, heißt es in dem Aufruf. Die Gruppe wünscht sich, dass sich die Bürger an der zukünftigen Dorfentwicklung „Gestaltung und Bebauung Mischplatz“ beteiligen und fordert dazu auf, an der Sitzung des Ortsbeirates Niederkleen am 19. August um 20 Uhr im Bürgerhaus Niederkleen teilzunehmen. Die Entscheidung des Ortsbeirates dient dem Gemeindevorstand als Hinweis auf den Willen und die Wünsche der Menschen im Ortsteil Niederkleen.

Die Gruppe „Zukunft jetzt – Neue Wege Langgöns“ ist via trigance@gmx.de erreichbar.