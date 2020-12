Auf Flugzeugsuche folgt Unfalleinsatz

Nach der vergeblichen Suche nach dem vermeintlich abgestürzten Fluggerät waren Feuerwehr und Rettungsdienst bei einem Unfall am Ortseingang in Niederkleen im Einsatz. Foto: Freiwillige Feuerwehr Langgöns

LANGGÖNS - Am Mittwochnachmittag ist die Feuerwehr Langgöns mit den Ortsteilen Dornholzhausen, Lang-Göns und Niederkleen zu einem vermeintlichen Flugzeugabsturz gerufen worden. Ein Zeuge gab an, beobachtet zu haben, dass zwischen Niederkleen und dem Hüttenberger Ortsteil Rechtenbach ein Fluggerät abgestürzt sei.

Nachdem das vermutete Absturzgebiet durch die Feuerwehr und einen Rettungshubschrauber mehrfach abgesucht worden war, wurde dieser Einsatz abgebrochen.

Während der Sucharbeiten kam es am Ortseingang Niederkleen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich. Einsatzkräfte der Feuerwehr, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereitstellungsraum an der Alten Turnhalle in Niederkleen aufhielten, versorgten die Fahrer der beteiligten Pkw und sicherten die Unfallstelle ab. Laut Polizei wurden zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt. Einer der Fahrer wurde ins Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr Langgöns war mit elf Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften im Einsatz. Zusätzlich war ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Linden, die Polizei sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungshubschrauber am Einsatz beteiligt.