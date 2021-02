Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). Zwei Leichtverletzte und 4200 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls am Mittwoch auf der Kreisstraße 365. Gegen 13.15 Uhr fuhren eine 51-jährige Frau aus Schöffengrund in einem Toyota und ein 59-jähriger Mann aus Langgöns in einem Volvo hintereinander von Cleeberg nach Oberkleen. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der Volvo-Fahrer auf den Toyota der 51-Jährigen auf, teilte die Polizei mit. Sie sowie ein 16-jähriger Mitfahrer des Volvos wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Weitere Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.