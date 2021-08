Auftaktveranstaltung des ersten Kultursommers in Langgöns

Der Männerchor Frohsinn Lang-Göns unter der Leitung von Werner Jung. Foto: Wißner

LANGGÖNS - "Genobend zusammen! Ich freue mich, dass unsere kleine Idee so gut angenommen wurde", freute sich Bürgermeister Marius Reusch bei der Eröffnung des ersten Kultursommers der Gemeinde. Vor dem Alten Spritzenhaus in der Pinggasse war in weiser Voraussicht ein offenes Zelt aufgebaut, unter dem keiner der zugelassenen Sitzplätze frei blieb. "Wir haben uns fast alle eineinhalb bis zwei Jahre nicht treffen können. Deshalb war es uns ein Anliegen, die Vereine in den Dörfern zu unterstützen und das wir wieder zusammenkommen können, an einem Treffpunkt im Ort und heute hier im Herzen von Lang-Göns. Dass die Langgönser Vereine dabei so mitmachen, dafür ein herzliches Dankeschön. Lasst uns einen schönen Abend verbringen. Lasst es Euch gut gehen bei Musik und Gesang und vielen Gesprächen", so das Gemeindeoberhaupt. Rund 100 Musiker und Sänger aus vier Vereinen gestalteten das Programm, welches der von Frank Seitz geleitete Posaunenchor Lang-Göns passend mit der feierlichen "Intrade I" eröffnete. Es folgten "Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen" und "Today, Tomorrow and every day" sowie weitere Titel und die Überleitung zum Männerchor des Gesangvereins Frohsinn Lang-Göns. Dieser nutzte die kleine Bühne, um unter der Leitung von Werner Jung so beliebte Lieder wie "Frisch gesungen", "Morgen marschieren wir", "Abendfrieden", "Morgenrot" und "Dona Maria" vorzutragen. Ein Lied das eigentlich am Ende des gelungenen Programms hätte stehen müssen, brachte Janina Hill mit dem Abba-Klassiker "Thank you for the music" zu Gehör, ein Liedtext, der einfach alles sagt, was auch an diesem Abend die Zuhörer, darunter auch Landrätin Anita Schneider, in ihren Beifall mit einfließen ließen.

Unter der Leitung von Chorleiter Hans-Joachim Reh trug der Evangelische Kirchenchor Lang-Göns Lieder wie "Freuet euch im Herrn", "Wir strecken uns", "Singin` to the Lord" und "Möge die Straße" vor. Bei seinem "Heimspiel" und angestammten Probentermin oblag es dem von Bernhard Blei geleiteten Blasorchester Langgöns den Schlussakkord mit Klassikern, wie "Böhmische Liebe" und "Auf der Vogelwiese" zu setzen. Dass die Blasmusiker darüber hinaus noch mit Hits wie "Hard Rock Cafe" und "Sakvicka" wie auch "Think of me" aufwarteten, zeigte ihre große Bandbreite. Musik zum Ausklang eines rundum gelungenen ersten Kultursommerabends, bei dem einzig und allein die kühlen Temperaturen als Minuspunkt verbucht werden können, jedoch durch wärmende Musik schnell in den Hintergrund rückten, sorgte Rene Arabin.

Am Freitag, 3. September, findet die kleine Veranstaltungsreihe auf dem Dorfplatz bei der Feuerwehr in Cleeberg ihre Fortsetzung. Weitere Termine sind Freitag, 10. September, im Garten der evangelischen Kirche in Dornholzhausen und Freitag, 17. September, der Waldsportplatz in Oberkleen. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr und finden nur bei gutem Wetter draußen statt. Die notwendigen AHA-Regeln sind einzuhalten. Der Eintritt ist frei. Für kleinere Speisen und Getränke ist gesorgt.