Aus Steinmüller wird Schäfer: Bäckerei eröffnet in Langgöns

Die Bäckerei „Schäfer Dein Bäcker“ ist ein großer Protagonist in der Branche: Sie hat rund 1500 Mitarbeiter und etwa 150 Filialen, überwiegend im Raum Limburg-Weilburg, im Rhein-Main-Gebiet und Koblenz-Neuwied. Auch im Raum Wetzlar gibt es mehrere Filialen. Im Kreis Gießen gab es bislang eine Filiale in Fernwald-Annerod. Neben der neuen Filiale in Lang-Göns hat das Unternehmen mittlerweile auch in Kleinlinden, Großen-Linden und in Wetzlar-Nauborn Geschäftsräume, in denen zuvor Steinmüller-Filialen waren, angemietet.