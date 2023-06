Langgöns-Dornholzhausen. Die Freiwillige Feuerwehr Dornholzhausen lädt am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam) zum Backhausfest rund um das frisch sanierte Gerätehaus in der Erbsengasse ein. Los geht es ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Traditionell gibt es Erbsensuppe frisch aus dem Kessel und am Nachmittag den beliebten Zwiebelkuchen. Kaffee und Kuchen werden ebenfalls angeboten. Der Eintritt ist frei.