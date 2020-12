Bauausschuss tagt heute Abend

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). Der Bauausschuss der Gemeinde Langgöns tagt heute um 20 Uhr per Videokonferenz. Auf der Tagesordnung stehen der geplante Umbau und die Erweiterung des Sportheims im Ortsteil Dornholzhausen und die Nutzung des Gebäudes, in dem sich ehemals die Volksbankfiliale befand.Wer als Zuhörer an der Videokonferenz teilnehmen möchte, wird um Voranmeldung unter m.bramer@langgoens.de gebeten. Die angemeldeten Personen erhalten vor der Sitzung die Zugangsdaten, mit denen sie an der Videokonferenz teilnehmen können.