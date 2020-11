Bebauung des "Mischplatzes" in Niederkleen schlägt Wellen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

NIEDERKLEEN - In Niederkleen und Langgöns schlägt das Verfahren zur geplanten Bebauung des "Mischplatzes" politische Wellen. Darum geht es: Mehrheitlich hatte der Bauausschuss der Gemeinde in seiner Oktober-Sitzung ein brandneues Konzept der Firma Bork der Gemeindevertretung empfohlen, der Ortsbeirat Niederkleen votierte sogar einstimmig dafür. Dabei war das ursprüngliche Bork-Konzept in zwei vorherigen Sitzungen mehrheitlich stark kritisiert worden. Das bis dato eindeutig favorisierte Konzept der Firma Hildebrand hatte zuletzt das Nachsehen.

Unter Sitzungsteilnehmern und Besuchern drängte sich im Nachgang der Eindruck auf, dass der Ortsbeirat seine Entscheidung über den Zuschlag für ein Bebauungskonzept auf dem Mischplatz in Niederkleen so lange geschoben hat, bis die Firma Bork ein neues Konzept vorlegte. Dieses weist im Übrigen einige Ähnlichkeiten mit dem der Firma Hildebrand auf beziehungsweise hat dieses weiterentwickelt. Nachdem vor einigen Tagen bereits Bürgermeister Marius Reusch, die Fraktionsvorsitzenden und die beiden Unternehmer um Stellungnahmen zum Thema gebeten worden waren, meldet sich jetzt der in der Kritik stehende Ortsbeirat Niederkleen mit einer Presseerklärung zu Wort.

Darin weist er auf folgende Sachverhalte hin: "In der 30. Sitzung des Bau- und Infrastrukturausschusses (am 24. Juni 2020, Anmerkung der Redaktion) wurden für die Gestaltung des ehemaligen Mischplatzes in Niederkleen zwei Konzepte durch die Firmen Bork und Hildebrand vorgestellt. Angesichts der zum Teil sehr emotionalen und teilweise auch persönlich geführten Diskussion zu dieser Thematik hatte sich der Ortsbeirat dazu entschlossen, sachlich und an Kriterien orientiert vorzugehen, indem sachlich begründete Aspekte, die in der Auseinandersetzung mit dem Vorhaben im Ort erörtert wurden, aufgenommen wurden und zu diesem Zeitpunkt von einer Priorisierung abgesehen wurde. Die Punkte, die der Ortsbeirat in seiner Stellungnahme aufgenommen und in der Ortsbeiratssitzung am 19. August beschlossen hat, waren die Konkretisierung des Angebots der Nahversorgung, der Erhalt des Baumbestandes und die Umsetzung der Stellplatzordnung. Da sich aus letzten beiden Punkten möglicherweise Konsequenzen für die bereits vorgestellten Konzepte hätten ergeben können, bat der Ortsbeirat die beiden Interessenten, die in der Sitzung anwesend waren, ihre Konzeptionen diesbezüglich zu überarbeiten. Dieses Vorgehen erfolgte im Einvernehmen aller Beteiligten.

Fotos Der alte Bork-Entwurf. 2

Entgegen der ursprünglich dem Ortsbeirat angezeigten Terminierung wurde das Thema dann nicht auf der zeitnah erfolgten Sitzung des Bau- und Infrastrukturausschusses am 9. September 2020, sondern am 28. Oktober behandelt.

Die überarbeiteten Konzepte, darunter auch das völlig umgearbeitete Konzept der Firma Bork, wurde den Mitgliedern des Ortsbeirates am Montag, 26. Oktober 2020, von der Gemeinde zugestellt. Im digitalen Ratsinfosystem der Gemeinde Langgöns war das Konzept ab Freitag, 23. Oktober 2020, einsehbar.

In der Sitzung des Bau- und Infrastrukturausschusses vom 28. Oktober 2020, zu der der Ortsbeirat miteingeladen wurde, lagen schließlich zwei Konzepte vor, die beide die gewünschten Bedingungen erfüllten und eine Entscheidung für ein Konzept sehr schwerfallen ließen. Trotzdem hat sich der Ortsbeirat dazu entschlossen, zwischen beiden vorliegenden Konzepten abzustimmen, um in dieser Frage Stellung zu beziehen, was von Niederkleener Bürgern schon in der Ortsbeiratssitzung gefordert wurde.

Der hier dargestellte Ablauf zeigt, dass der im Zeitungsbericht formulierte Eindruck einer Verzögerung durch den Ortsbeirat jeder sachlichen Grundlage entbehrt und dem Ortsbeirat Gestaltungsmöglichkeiten unterstellt, die der Ortsbeirat nicht hat. Laut HGO hat der Ortsbeirat zu vorgelegten Fragen Stellung zu nehmen. Dies hat der Ortsbeirat Niederkleen in der Ortsbeiratssitzung im August und in der Sitzung des Bau- und Infrastrukturausschusses im Oktober getan.

Verwundert zeigte sich der Ortsbeirat darüber, dass nicht nur der Bürgermeister und Parteienvertreter, sondern auch zwei Vertreterinnen der Gruppe "Zukunft jetzt - Neue Wege in Langgöns" zu Wort kamen, während der Ortsbeirat nicht angefragt wurde."