Benefizkonzertabend: 2100 Euro für die Künstlerinnen

Bei der Übergabe der Spendensumme vom Benefizabend (v. l.): Manuel Fandré, Marta Danilkovich, Kira Petry und Barbara Fandré. Foto: Rieger

LANGGÖNS - 2100 Euro, diese Spendensumme kam beim Benefizabend zugunsten der Violinistin Martha Danilkovich und Sopranistin Kira Petry in Langgöns zusammen. Barbara und Manuel Fandré, Initiatoren und Gastgeber des von den beiden Künstlerinnen in ihrem Hause gestalteten Privatkonzerts, überreichten das Geld. "Wir haben euch nicht vergessen", unter dieses Motto hatte Barbara Fandré den sommerlichen Abend in zwangloser Atmosphäre gestellt. Das Konzept war, dass jeder Gast 50 Euro Eintritt zahlte, um weitere Spenden wurde gebeten. Essen und Getränke waren frei. Der Eintritt und die Spenden kamen in voller Höhe den beiden freischaffenden Künstlerinnen zugute, die aufgrund der Pandemie seit mehr als 15 Monaten ohne Engagement und damit auch ohne Einkommen sind. Der Auftritt in Langgöns war für sie der erste Präsenz-Auftritt seit März 2020. "Im Hinblick auf die durch Corona in ihrer Existenz bedrohte Künstlerszene hoffen wir auf viele Nachahmer. Mit unseren Möglichkeiten und mit eurer Hilfe sind wir in der Lage, wenigstens zwei großartigen Künstlerinnen zu helfen, ihre angespannte finanzielle Situation etwas zu erleichtern", betonte Barbara Fandré. Die Resonanz des Publikums war so positiv, dass die Gastgeber bereits überlegen, zu einem solchen Abend auch im kommenden Jahr wieder einzuladen, um dem "vielfach geäußerten Wunsch" nachzukommen.

Wer die beiden Künstlerinnen - ob solo oder als Duo - buchen möchte, kann per E-Mail Kontakt aufnehmen unter martadanilkovich@gmail.com und Kira.Petry@gmx.net.