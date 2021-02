Betreuung in zweiter Hälfte der Sommerferien

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). Der Kita-Beirat der Gemeinde Langgöns hat die vorgeschlagene Einrichtung einer Ferienbetreuung für die drei Schließungswochen der gemeindlichen Kindergärten in der zweiten Hälfte der Sommerferien beraten und begrüßt. Die Koalition aus CDU/FDP und Grünen hatte dies im Herbst 2020 beantragt.

Bürgermeister Marius Reusch (CDU) informierte in der Sitzung des Sozialausschusses über die Ergebnisse des Treffens: Es wurde einmütig festgehalten, dass die Schließzeit von 15 Werktagen in den letzten drei Ferienwochen grundsätzlich erhalten bleibt. Sie wird als wichtige Auszeit für Kinder und Erzieher vom Kindergartenalltag angesehen. Die Ferienbetreuung soll für diejenigen Eltern sein, die in den drei Ferienwochen der Kitas keinen Urlaub nehmen können, um selbst die Kinder zu betreuen und auch keine anderweitigen Möglichkeiten haben. Hierzu soll es je nach Bedarf Angebote in einer oder zwei Kitas mit maximal zwei Gruppen geben. Zuvor will man den Bedarf bei allen Eltern abfragen.

Auf eine Berechtigungsauswahl mittels Kriterien soll zunächst verzichtet werden. Für die Betreuung soll möglichst Erzieherpersonal auf freiwilliger Basis herangezogen werden. Jedes Kind soll über das Jahr hinweg weiterhin drei Wochen „Auszeit“ von der Kindergartenbetreuung erhalten. Für die Mädchen und Jungen, die in den drei Ferienwochen betreut werden, müssen die Eltern zuvor angeben, in welchen anderen drei Wochen des Jahres ihr Kind nicht die Kita besucht. Zwei dieser drei Wochen sollen dabei am Stück genommen werden.

Der Kindergartenbeirat hat die Umsetzung erstmals für die Sommerferien 2021 empfohlen. Dies werde insbesondere aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie als sinnvolle Entlastung für die Familien gesehen. Der Sozialausschuss nahm dies zur Kenntnis.