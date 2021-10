BI "Verkehrswende Lang-Göns" übergibt Unterschriftenlisten

Werner Müller (Mitte) von der BI "Verkehrswende Lang-Göns" überreichte gemeinsam mit weiteren Mitstreitern Unterschriftenlisten an Bürgermeister Marius Reusch (4. v. l.). Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANG-GÖNS - Lang-Göns (ikr). 563 Unterschriften in drei Wochen, das ist die Resonanz einer Unterschriftenaktion, die von der Bürgerinitiative (BI) "Verkehrswende Lang-Göns" durchgeführt wurde. Die BI hat sich gegründet, um die Durchgangsstraßen im Kernort zu entlasten. Die Listen überreichten 14 Vertreter der BI mit Werner Müller an der Spitze gemeinsam mit einem offenen Brief vor dem Rathaus an den Langgönser Bürgermeister Marius Reusch.

"Von der überaus positiven Resonanz und der großen Bereitschaft mitzumachen, waren wir sehr positiv überrascht", sagte Werner Müller bei der Übergabe der Unterschriftslisten. Er bat den Rathauschef um Unterstützung und zitierte aus dem offenen Brief: "Die Anwohner und Nutzer der Durchgangsstraßen sehen sich ständig steigendem Durchgangs- und Schwerlastverkehr mit großer Lärmbelästigung ausgesetzt." Fußgänger und Radfahrer seien durch die Verkehrsdichte, marode Fahrbahnen und schlechte Querungsmöglichkeiten gefährdet. Die denkmalgeschützte Bausubstanz im alten Ortskern weise bereits Schäden auf, die durch Erschütterungen infolge des Schwerlastverkehrs verursacht würden. "Der Ortskern wird zunehmend unattraktiver", bilanzierte Müller. Eine grundhafte Sanierung werde nach aktuellem Stand noch mehrere Jahre auf sich warten lassen, denn bisher seien "fast alle Anträge und Initiativen der Gemeinde durch Hessen Mobil als zuständige Behörde abgelehnt worden, eine Sanierung der besonders maroden Bereiche wird seit Jahren nach hinten verschoben." Die Straßendecke in der Ortsdurchfahrt sei zuletzt 1978 gemacht worden. Inzwischen gleiche sie einem Flickenteppich. Diesem Zustand will die BI ein Ende machen "und endlich Ergebnisse für eine spürbare Entlastung der Bürger erreichen". Werner Müller betonte, dass man gemeinsam mit der Gemeinde und der Behörde "an einem Strang ziehen" wolle. Die Unterschriftenlisten übergab er mit der Bitte, den Forderungen der BI auch seitens der Gemeinde Nachdruck zu verleihen.

Eigenes Lärmgutachten

Erste zentrale Forderung ist Tempo 30 in der gesamten Ortsdurchfahrt. Außerdem wird die Verringerung des Schwerlastverkehrs, die Priorisierung einer grundhaften Sanierung in besonders maroden Bereichen, darunter die Straßen Mühlberg, Moorgasse und Teilbereiche der Obergasse oder die sofortige Erneuerung der obersten Fahrbahndecke in diesen Bereichen gefordert. Auch ein zeitgemäßes Verkehrsraumkonzept mit Radfahrerspuren, ausreichenden Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und ein Parkflächenmanagement wird ebenso gefordert wie die sicherere Gestaltung der Ortseingänge.

Bis zum 30. November soll Bürgermeister Reusch der BI eine Rückmeldung geben, wann ein Termin mit Vertretern der BI, der Gemeinde Langgöns und Hessen Mobil terminiert werden kann, um die Umsetzung der Sofortmaßnahmen zu besprechen. "Wichtig ist uns ein überschaubarer Zeithorizont", unterstrich Müller, der den offenen Brief gemeinsam mit Frank Reusch und Gerd Boller unterzeichnet hat.

Anwohner Berndt Schwan berichtete außerdem von "bis zu 800 Pkw zuzüglich etlicher Lkw pro Stunde und im Schrank wackelt dann das Geschirr".

Bürgermeister Marius Reusch steht den Forderungen der BI sehr aufgeschlossen gegenüber: "Ich nehme dieses Anliegen gerne auf, es unterstützt unsere eigenen gemeinsamen Interessen", betonte er. Allerdings schlug er in einigen Punkten ein anderes Vorgehen vor: So empfahl er keine kurzfristige Erneuerung der obersten Fahrbahndecke, "denn sonst wird eine grundhafte Sanierung über viele Jahre kein Thema mehr sein". Er zeigte sich überzeugt, dass insbesondere auch die unter der Straße liegenden Wasserleitungen durch die Verkehrsbelastung sehr marode seien, deshalb gebe es dort so viele Rohrbrüche, insbesondere rund um die Kirche. Das Verkehrsaufkommen habe stark zugenommen, bestätigte er, das sei auch kein Anreiz, die Häuser entlang der Straße zu verschönern. Reusch informierte über den aktuellen Status der Gespräche, welche die Gemeinde mit Hessen Mobil in dieser Angelegenheit bereits führte. Nachdem die Behörde bei der letzten Verkehrsschau durch Gutachter festgestellt habe, dass nach ihrer Einschätzung Tempo 30 nachts nicht notwendig sei, hat die Gemeinde Langgöns als Reaktion auf diese für Reusch "nicht nachvollziehbare Einschätzung" ein eigenes Gutachten beauftragt, um die Aussage der Verkehrsschau anzufechten. Weil die Ortsdurchfahrt eine Landesstraße sei, habe die Gemeinde keine eigenen Kompetenzen und müsse deshalb zu dem Mittel eines Lärmgutachtens greifen, das 10 000 Euro koste. Ende dieses Jahres würden die Ergebnisse vorliegen. Unabhängig davon bereitet die Gemeinde gerade eine sogenannte "Planungsvereinbarung" vor. Dabei finanziert sie selbst die Planungen zur Straßensanierung, Hessen Mobil müsse dann nur noch zahlen. Hier sei man gerade "in konstruktiven Verhandlungen".

"Exempel statuieren"

Deshalb möchte der Bürgermeister die Behörde "auch nicht verprellen, wir sind dauerhaft auf eine gute Kooperation mit Hessen Mobil angewiesen", betonte er. Prof. Dr. Diedrich Steffens von der BI schlug vor, dass der Rathauschef in seiner Funktion als Polizeibehörde je nach Ausgang der anstehenden Gespräche in Eigenregie "ein Exempel statuieren" sollte, indem er Tempo 30 einfach anweise. Auch andere Vertreter der BI zeigten sich kämpferisch, man denkt bereits jetzt an Aktionen wie Menschenketten und Sit-ins auf der Durchgangsstraße sowie Banner mit Tempo 30-Forderungen.

Der Bürgermeister setzt zunächst auf weitere Gespräche mit Hessen Mobil: "Ich nehme die Unterschriften und den offenen Brief gerne als Bekräftigung mit. Wenn sich so viele Menschen dafür einsetzen, ist das ein starkes Signal." Auch mit den Firmen in der Holzheimer Straße soll gemeinsam mit Vertretern der BI ein Gespräch geführt werden, mit dem Ziel, dass Lkw die Ortsdurchfahrt meiden und stattdessen die Ortsumfahrung durch die Straße "Am Wingert" stärker nutzen. Allerdings stellte man einvernehmlich fest, dass der überwiegende Teil der durchfahrenden Lkw nicht aus der Region stamme.