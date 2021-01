Bierdose überführt Täter

Symbolfoto: Foto: Patrick Pleul/dpa

LANGGÖNS - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 2:30 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße die Scheibe eines dort geparkten Autos eingeschlagen. Im Innenraum suchten sie nach Wertsachen und wurden fündig: Mit wenig Bargeld flüchteten sie in zunächst unbekannte Richtung.

Ein Zeuge hatte das Ganze mitbekommen und schnell die Polizei verständigt. Er konnte den Beamten die beiden mutmaßlichen Täter beschreiben. Diese waren bereits flüchtig, hinterließen allerdings in dem Auto das, was sie später überführen sollte: eine Bierdose. Es stellte sich dann heraus, dass die Täter in der Adalbert-Stifter-Straße offenbar noch ein weiteres Auto aufgebrochen hatten. Aus diesem Fahrzeug wurde aber nichts entwendet.

Während der Fahndung stieß eine Streife wenig später am Bahnhof auf zwei Personen. Aufgrund der Personenbeschreibung und auch aufgrund einer zweiten Bierdose der gleichen Marke, welche einer der Männer mitführte, sprach vieles dafür, dass es sich bei diesen beiden Männern auch um die beiden Täter handelt.

Die zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren wurden festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.