"Blau-Weiß" Espa findet Sanierung gut

ESPA (ikr). "Wir freuen uns extrem, endlich wieder ohne Gefahren zum Sportheim zu kommen", bringt Volker Rühl, Vorsitzender des Sportvereins "Blau-Weiß" Espa, die Stimmung unter den Sportlern den Punkt. Er meint damit den kurz bevorstehenden Ausbau des sogenannten "Branntweinweges", der bislang inoffiziellen Umgehungsstraße von Espa. Der offiziell nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegebene Weg ist seit vielen Jahren marode. "Die Schlaglöcher werden immer größer und sind extrem gefährlich, gerade auch für Radfahrer bilden sie eine große Gefahr", unterstreicht Rühl, der auch Ortsvorsteher von Espa ist, hier aber als Vereinsvorsitzender spricht.

Der Weg wird auch von zahlreichen Pendlern aus Richtung Cleeberg regelmäßig als Abkürzung zur Landstraße nach Butzbach in Richtung Rhein-Main-Gebiet genutzt. Seit vielen Jahren beschäftigten sich die Gemeindegremien in zeitweiser höchst kontroverser Diskussion mit der Art und Weise der Sanierung und des Ausbaus.

Nun ist es endlich soweit und der Ausbau der Straße inklusive des Knotenpunktes im Anschlussbereich an die Landesstraße nach Butzbach steht in den Startlöchern. Damit wird der Weg der Legalität zugeführt und kann nach Fertigstellung als offizielle Gemeindestraße freigegeben werden. Die Kosten hatte Bürgermeister Marius Reusch zuletzt Ende 2019 auf "etwas über 400.000 Euro" geschätzt. Volker Rühl freut sich sehr: "Schön ist es, dass die Zufahrt zu unserem Sportgelände wieder in vernünftige Form kommt und auch unser Parkplatz mit ausgebaut wird. Der Weg zu der Sportanlage wird damit wieder adäquat und gefahrenlos nutzbar", unterstreicht er.

"Schön wäre es darüber hinaus, wenn auch die Zufahrt des Weges "Im Grund" saniert würde, denn auch dort befinden sich leider sehr viele Schlaglöcher", wünscht er sich.

Vor ein paar Wochen hat Volker Rühl in ein besonders großes und schlecht einsehbares Schlagloch auf dem Branntweinweg im Bereich des Sportheims ein sogenanntes "Hütchen" (wie es beim Fußballtraining genutzt wird) gestellt, um auf diese Gefährdung hinzuweisen.

"Das Hütchen steht seitdem unangetastet in dem Schlagloch", berichtet der Vereinsvorsitzende. Die Passanten, ob auf zwei oder vier Rädern unterwegs, scheinen für den Hinweis dankbar zu sein.