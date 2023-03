Blumenwiesenwettbewerb Nabu Oberes Kleebachtal

Langgöns. Die Nabu Gruppe Oberes Kleebachtal möchte etwas für die Insekten tun. Deshalb wurde insektenfreundlichen Blumensamen gekauft und wird in Tütchen an interessierte Bürger abgegeben. Die Samen können im Garten, oder in Töpfen ausgebracht werden. Der Samen kann bei Heike Todhunter, Cleeberg, Oberkleenerstraße 23, Telefon 01525-6481062 oder bei Cornelia Thiele, Cleeberg, Gaulbach 13, Telefon 01575-6479638 abgeholt werden. Wenn alles blüht und die Insekten aktiv sind, ein Foto machen und bis Ende September per E-Mail an info@nabu-oberes-kleebachtal.de senden. Die schönsten Blumenbilder werden prämiert.