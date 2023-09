Blut spenden in Langgöns

Langgöns. Ein unvorhersehbarer Unfall, eine plötzliche schwere Erkrankung: Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt. Eine Blutspende ist die einfachste Art, Leben zu retten. Die nächste Blutspende-Aktion findet am Dienstag, 26. September, von 16.30 bis 20 Uhr im Bürgerhaus Langgöns, Am Alten Stück statt. Terminreservierungen auf www.blutspende.de/termine. Alle Termine und weitere Informationen auf www.blutspende.de oder unter Telefon 0800-1194911.