Blutspendeterminim Langgöns

LANGGÖNS - (ikr). Zur Blutspendeaktion lädt das DRK Langgöns am Dienstag, 16. Juni, von 17 bis 20.30 Uhr in das Bürgerhaus im Kernort Lang-Göns, Am Alten Stück 3, ein. Wichtig dabei ist: Es geht nur mit Terminreservierung! Damit Wartezeiten vermieden und der erforderliche Mindestabstand eingehalten werden kann, bittet der Blutspendedienst das Terminreservierungssystem unter www.blutspende.de/termine zur individuellen Terminvereinbarung zu nutzen.