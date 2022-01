BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei-Kontrolle bei Langgöns

Ein BMW mit Gießener Kennzeichen entkommt der Polizei bei einer Kontrolle. Symbolfoto: dpa

LANGGÖNS/BUTZBACH - Der Polizei-Kontrolle entwischt: Eine Zivilstreife der Gießener Polizei wollte einen BMW-Fahrer mit Gießener Kennzeichen am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr bei Langgöns kontrollieren. Als der Fahrer die Streife bemerkte, drückte er aufs Gaspedal. Das teilt die Gießener Polizei mit.

Der PKW sei dann, teils mit deutlich mehr als 100 km/h, in Langgöns, in Niederkleen und in Oberkleen unterwegs gewesen. Über Pohl-Göns sei die Fahrt dann weiter über die B 3 und Butzbach in Richtung Bad Nauheim gegangen. Im Bereich Nieder-Mörlen (Wetteraukreis) hätten die Beamten den BMW, der trotz mehrerer Nebelbänke auf der Landstraße etwa 160 km/h auf dem Tacho gehabt habe, aus den Augen verloren.

Wie die Polizei am nächsten Morgen herausstellte, kam es offenbar während der Fahrt des BMW zu einem Unfall. In Butzbach sei der BMW-Fahrer während seiner Flucht offenbar entgegengesetzt in einen Kreisel an der Südumgehung gefahren. Ein entgegenkommender Nissan-Fahrer habe ausweichen müssen, fuhr über die Verkehrsinsel und kam am Gehweg zum Stehen. Der 61-jährige Fahrer blieb jedoch unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Laut Polizei hat der BMW-Fahrer möglicherweise weitere Autofahrer gefährdet. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter 0641-70 06 35 55.