Brandschützer verzichten auf Veranstaltungen

ESPA - Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Espa, Thorsten Rühl, konnte währen der Hauptversammlung der Espaer Wehr nur berichten, dass das gesamte Jahr 2020 vereins- und veranstaltungstechnisch Corona zum Opfer fiel. Auch für das aktuelle Jahr gibt es keine Planungen: "Ich gehe davon aus, dass wir nach den Sommerferien wieder Beschränkungen befürchten müssen - somit würden unsere Planungen wieder zunichte gemacht. Die damit verbundenen finanziellen und zeitlichen Aufwendungen wären vergebene Mühe." Deshalb konzentriert sich der Vereinsvorstand lieber auf das Jahr 2022. Die Mitgliederzahl im Verein beträgt aktuell 129.

Geehrt wurden Volker Rühl, Thomas Fett und Thomas Lukasch für 40-jährige treue Mitgliedschaft im Feuerwehrverein, ebenso in Abwesenheit Wolfgang Papst, der mittlerweile seit 50 Jahren Mitglied ist.

Auch die Einsatzabteilung hatte es nicht leicht. Wehrführer Philipp Mank berichtete, dass Übungen nur verzögert angegangen werden konnten, übergreifende Übungen mit den Nachbarwehren aus Cleeberg und Oberkleen fielen komplett aus. Doch der Wehrführer berichtete auch Positives. Mit Carlo Diebel und Sören Arnold konnten auch zwei neue Mitglieder für die Einsatzabteilung gewonnen werden. Sie zählt aktuell 19 aktive Mitglieder. Zu dreizehn Einsätzen wurden die Brandschützer im Jahr 2020 gerufen, fünf mehr als im Vorjahr. Besonders erwähnenswert waren im Februar ein Hausbrand in Cleeberg und der Brand einer Produktionshalle Ende Dezember in Oberkleen. Darüber hinaus war die Espaer Feuerwehr im Sommer bei den Unwetterlagen in Cleeberg und Niederkleen im Einsatz. Bei der Minifeuerwehr sind derzeit fünf Mädchen und drei Jungen engagiert. Die Jugendfeuerwehr besteht aktuell nur aus drei Jungs. Manks besonderer Dank galt nicht nur den Kameraden, sondern auch Gemeindebrandinspektor Thomas H. Heckrodt und dessen Vize Dirk Herget sowie Bürgermeister Marius Reusch, "die immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen haben und uns gerne in allen Belangen unterstützen".